Matt Murdock regresa. Un nuevo reportaje de Variety ha confirmado que volveremos a ver al Hombre sin miedo, Daredevil, en su propia serie de televisión para Disney+. La pregunta no solo es cuándo llega, sino también si regresará Charlie Cox para interpretar al mítico abogado y justiciero invidente de Marvel.

¿Pero acaso hay alguna duda?

En diciembre, cuando se estrenó Spider-Man: No Way Home, brevemente vimos a Charlie Cox interpretar al personaje que lo hizo ganarse el aprecio de incontables fanáticos de los cómics y las historias de superhéroes. Solo estuvo algunos segundos en la película, pero tomando en cuenta que No Way Home es parte del universo cinematográfico de Marvel, básicamente se confirmó que el Daredevil de este universo tendría el mismo rostro que el de la serie de Netflix. ¿O acaso es exactamente el mismo?

Además, también en diciembre vimos el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin en la serie Hawkeye, confirmando la existencia de otro personaje más de las antiguas series de Netflix y la saga The Defenders, en el MCU.

Ahora, una nueva serie de Daredevil está en desarrollo. Se desconoce si será una continuación de las historias de estos personajes que vimos entre 2015 y 2018 en la antigua serie, o si será un reboot completo con al menos Cox y D’Onofrio repitiendo sus papeles. Hoy en día, en plena era del multiverso en Marvel, todo es posible.

Hasta el momento de escribir estas líneas, solamente se ha mencionado quienes estarán a cargo del guión de la serie: Matt Corman y Chris Ord, guionistas de las series de drama y acción The Brave y The Enemy Within, respectivamente. Puede que no haya confirmación oficial del regreso de Cox, pero en el pasado ya Feige lo dijo: “Si vemos a Daredevil en próximos proyectos [del MCU], sí, Charlie Cox sería el actor que lo interprete”. Crucemos los dedos. [vía Variety]