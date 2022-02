Tras su debut en China el pasado 17 de febrero, el Redmagic 7 llega a España con el Snapdragon 8 Gen 1 debajo del brazo, nada menos que 18GB de RAM y ganas de hacerse con el público que demanda potencia para jugar. En Gizmodo hemos pasado unas semanas usándolo. Estas son nuestras conclusiones.



Advertisement

Nubia Redmagic 7 Nubia Redmagic 7 ¿Qué es? El nuevo teléfono asequible y ultrapotente de gaming de ZTE Precio 629€ (12/128), 729€ (16/256), o 799€ (18/256) Nos gusta El diseño, la potencia, la pantalla y los menús de configuración de juegos en el espacio dedicado a ellos. No nos gusta El software sigue mal traducido a veces. Las cámaras apenas han avanzado nada respecto al Redmagic 6.

Diseño y pantalla

El Redmagic 7 es un móvil para jugar a lo grande . En otras palabras, prepárate para un móvil de buen tamaño . Mide 170,5 x 78,3 x 9,5mm y pesa 215 gramos. La parte posterior comparte el mismo diseño en tres versiones diferentes: Obsidian, Pulsar, y Suprnova. O sea, negro, azul-rosa, y negro-transparente.

Los colores llevan asociada una configuración fija. En otras palabras, el modelo Obsidian solo está disponible en 12/128GB, el Pulsar azul en 16/256GB, y si quieres el tope de gama de 18/256GB solo lo encontrarás en el negro-transparente que llaman Supernova. El modelo que ha caído en nuestras manos es precisamente este último, y debo confesar que no me disgusta. Es llamativo, pero al mismo tiempo bastante elegante y relativamente discreto. De hecho me gusta más este diseño que el de la edición anterior, el Redmagic 6S Pro transparente.

Los laterales son de aluminio aeronáutico anodizado en negro, con unas marcas apenas visibles donde están los gatillos táctiles de 500Hz. Además de los botones normales de encendido y volumen hay un llamativo control deslizante rojo que sirve para activar y desactivar el modo específico para juegos.



El puerto USB-C para carga está en la parte inferior junto a la ranura para la SIM (no tiene doble SIM ni posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjetas MicroSD). En la parte superior hay un jack de audio de 3.5mm. Eso, y las enormes aberturas del sistema de ventilación (más sobre eso luego) ya te dan una idea de que el RedMagic 7 no es resistente al agua. En general, el diseño es muy bueno. La posición de los altavoces, por ejemplo, está pensada para que no los tapemos al sujetar el móvil en horizontal. Curiosamente, la cámara delantera sí que es probable que quede tapada por el pulgar al jugar, aunque esto solo será un problema si quieres hacer streaming de tu cara mientras juegas.

Advertisement

La pantalla del Redmagic 7 es una gozada. Mide 6,8 pulgadas en formato 20:9 sobre panel AMOLED con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. Su tasa de refresco es variable de 60 a 165Hz (puedes dejarlo en manos del sistema o definir tú mismo la tasa de refresco manualmente). La cifra de brillo ofrecida por el fabricante es de 700 Nits con un contraste de 1000000:1. En la práctica está al mismo nivel que gamas altas como el OnePlus 9 Pro y se ve muy bien incluso bajo el Sol. La sensibilidad táctil también es fantástica. Me es muy difícil discernir si 720Hz se notan más o menos, pero lo que sí puedo constatar es que la capacidad de respuesta en juegos es gloriosa.



Advertisement

Además, la pantalla soporta todo el espectro de color DCI-P3 y sRGB. La mejor parte es que todo esto es completamente configurable. Pese a ser AMOLED, la tonalidad de la pantalla es extremadamente natural, y si no nos gusta podemos ajustarla a placer. Probablemente de las mejores pantallas de móvil que hay en el mercado ahora mismo. Lo único que no me gusta es el sensor de huellas bajo ella, que me parece tan poco fiable que he acabado desactivándolo tras desgañitarme intentando que me reconozca a la primera.

Advertisement

Con todo, debo reconocer que el sensor es nuevo respecto al del 6S Pro y al menos funciona. El del 6S Pro ni siquiera me reconoció el dedo al intentar registrar la huella. Este tipo de problemas los tengo con todos los sensores de huellas bajo la pantalla. Como nadie más en el sector parece quejarse de este punto, he llegado a la conclusión de que soy el único loco al que los sensores de huellas bajo la pantalla le parecen una absoluta basura y he seguido con mi vida. Probablemente a ti te funcione mejor. O no.



Potencia para dar y tomar

Llegamos al apartado en el que el Redmagic 7 brilla a nivel de supernova: la potencia interna. Todo en este apartado es un derroche de proporciones épicas. Para empezar, el Redmagic 7 es de la nueva hornada de móviles en incorporar el Snapdragon 8 Gen 1. El procesador, de 4 nanómetros, lleva dentro un núcleo a 3GHz, tres a 2,5GHz, y cuatro a 1,8GHz. Según RedMagic, el 8 Gen 1 es un 30% más potente y más eficiente, y un 25% más potente gráficamente que la generación anterior. Cifras aparte, no podemos reprocharle nada en lo que a gaming se refiere. Todos los juegos se ejecutan a tope de potencia gráfica y sin más calentamiento que un leve aumento en la temperatura de la parte trasera tras sesiones de dos horas de juego.

Advertisement

El mérito de esto último se lo lleva el nuevo sistema de refrigeración, consistente en un disipador de nueve capas con cámara de vapor que prácticamente recorre toda la trasera del móvil de arriba a abajo. En la zona más crítica, sobre el procesador, el ICE 8.0 tiene un pequeño ventilador que alcanza las 20.000 rpm. Su ruido es de 28 decibelios según el fabricante. No es muy alto, pero se aprecia sin esfuerzo. El ventilador insufla aire desde una rejilla justo a la izquierda del bloque principal de cámaras. El aire recorre un conducto sobre el disipador y sale por otra rejilla situada justo al lado del ventilador, en el lateral izquierdo (viendo el móvil desde atrás).



Advertisement

Todo este sistema permite bajar la temperatura del procesador hasta 16 grados. De hecho también se activa cuando el móvil está cargando y sus efectos se notan al tacto. Es el primer móvil que veo que está completamente frío al terminar de cargar. De todos modos, el procesador no es el único responsable de la potencia del Redmagic 7. El modelo que he probado lleva 18GB de RAM LPDDR5, que es más memoria de lo que tienen algunos PC. El almacenamiento es de 256GB, aunque hay versiones de 1TB.

Advertisement

Software

Externamente Redmagic OS 5.0 no es muy diferente de la versión 12 de Stock Android que lleva debajo. La mayor parte de cambios son estéticos y van enfocados a darle una apariencia más agresiva y gamer a cosas como los menús o los botones. En general interfiere poco y es bastante agradable a la vista. El nivel de personalización es elevado. Podemos, por ejemplo, personalizar la pantalla bloqueada con nuestros propios GIF animados o vídeos.

Advertisement

Advertisement

Con todo, los mayores (y mejores) añadidos a Android pertenecen al espacio de juego que se activa al mover el pulsador del lateral izquierdo. Al hacerlo abrimos un menú con los juegos disponibles. Una vez dentro de un juego concreto podemos abrir un menú deslizante desde el borde izquierdo de la pantalla. En ese menú tenemos de todo. Desde la forma en la que nos llegan las notificaciones cuando estamos jugando, hasta el funcionamiento de los gatillos o la potencia gráfica general. Imprescindible mencionar que estas configuraciones son para cada juego por separado, lo que es aún más útil a la hora de personalizar controles, u otorgar a algún juego más músculo a costa de batería y temperatura. Incluso hay un sistema de notas que podemos consultar desde el espacio de juego, lo que no viene nada mal en títulos complejos. También se puede, por supuesto, grabar en vídeo los contenidos en pantalla por si luego queremos subirlos a alguna plataforma.



Advertisement

El nivel de personalización de los ajustes de juego es comparable al de móviles para jugar de gama alta como los ROG. Lo único que puedo echarle en cara al espacio de juego de los Redmagic es que, de nuevo, existe una dejadez general a la hora de traducir correctamente algunas palabras y expresiones al español, lo que a veces hace difícil saber dónde están las opciones.

Sonido y batería

El Redmagic incluye doble altavoz estéreo compatible con DTS Ultra-X. El derecho está en el lateral inferior, justo al lado del puerto USB-C. y el izquierdo arriba, sobre la pantalla. Suenan bastante bien. El sonido es potente y bastante limpio para su tamaño, aunque se nota que están muy orientados a juegos. En otras palabras, el sonido óptimo es con el móvil horizontal delante de la cara. Con unos buenos auriculares como los Jabra Elite 85t o los Sony WF-1000XM4, el Redmagic 7 ofrece un sonido excelente tanto en Bluetooth, con soporte a sonido HD (AAC), o simplemente usando el puerto de auriculares de 3,5mm.

Advertisement

Con la batería y la carga hay un tema que es necesario aclarar. El Redmagic 7 Pro tiene una batería de 5000mAh con carga rápida de hasta 135W. El Redmagic 7 tiene una 4500mAh de doble celda con carga rápida a 120W, pero esas cifras se refieren única y exclusivamente a los modelos comercializados en China. El modelo internacional que llega a Europa tiene un sistema de carga que solo alcanza los 65W. La razón de esto se me escapa. Probablemente se deba a temas de regulación de baterías y cargadores en el espacio Shengen o algo por el estilo. El caso es que, en la p rá ctica, esto significa que los tiempos de carga están muy lejos de los el 17 minutos para carga completa que Redmagic da para la versión china. El modelo que yo he probado tarda algo menos de una hora en cargar completamente y 20 minutos en alcanzar media carga. Está muy bien. La mejor noticia es que el ventilador hace un trabajo excelente refrigerando la batería al cargar, lo que probablemente redunde en una vida útil superior de esta. El cargador, por cierto, es bastante pequeño, lo que también es de agradecer.



Advertisement

Cámaras

Por increíble que parezca, Redmagic no menciona ni una sola vez las cámaras del Redmagic 7 en su nota de prensa (al menos en la correspondiente al lanzamiento en China). Intrigado, me puse a mirar las especificaciones y descubrí... que son las mismas que las del Redmagic 6 Pro...

Advertisement

Si recuerdas mi review del 6S Pro, probablemente recordarás que me quejaba de que las cámaras de aquel móvil eran las mismas que las del Redmagic 6. Bueno, pues siguen siendo las mismas, y no solo en hardware. En ZTE Nubia Tienen los huevos tan gordos (perdón por la expresión, pero es que me sale del alma), que siguen sin haber corregido la frase “IA Inteligente de descuento” (por “Intelligent IA Off”, supongo) cuando apagas la IA en la app de cámara.



Advertisement

Los modos de fotografía en la app, las cámaras...(una 64MP f/1.8, una gran angular de 8MP f2.0 y una macro de 2MP con una frontal de 8MP). Todo en el apartado fotográfico sigue exactamente igual que en 2021, e igual que en 2020.

Y sin embargo, hay algo que no es igual...

No estoy seguro de si es que han actualizado el software de las cámaras, pero el Redmagic 7 saca fotos algo mejores que las del 6 Pro. Se nota especialmente al hacer zoom y en el modo nocturno. Las fotos en zoom so más nítidas, y las nocturnas llegan a tomar buenas fotos si tienes algo de paciencia al sacarlas. A continuación algunos ejemplos:

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Los pasos de 2x y 5x funcionan bien de día, y hasta logran hacer un trabajo estupendo al atardecer, algo que el 6S Pro no lograba. De hecho, el modo nocturno logra sacar luz incluso en entornos prácticamente a oscuras. A falta de cambios en el hardware, entiendo que han afinado el software, pero me sorprende que lo hayan logrado afinar tanto. Obviamente, las fotos muy oscuras muestran bastante empastado, pero es un salto adelante importante respecto a la anterior generación.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Los modos macro y retrato también se aprecian más nítidos y hasta la cámara familiar y sus modos más exóticos de retoque digital comienzan a ser usables. El que se lleva la peor parte es el ultra gran angular, que sigue siendo un poco demasiado borroso y no capta tanta luz como la cámara principal.

Advertisement

Advertisement

Tienen sus defectos, pero debo admitir que las cámaras del Redmagic 7, aún siendo las mismas, han mejorado bastante respecto a la anterior generación en lo que a procesado de imagen se refiere. El conjunto sigue sin estar a la altura de un móvil tan potente, pero al menos ahora es usable y hasta disfrutable.

Diferencias con el Redmagic 7 Pro (solo China)

Antes de llegar a nuestras conclusiones, una nota sobre versiones. En su momento se cacareó mucho sobre que el Redmagic 7 iba a ser el primer móvil con cámara bajo la pantalla y carga de 135W, y es cierto, pero solo para China. ZTE Nubia (Redmagic es la división de gaming de ZTE como ROG lo es de Asus) ha lanzado dos teléfonos, el Redmagic 7 del que estamos hablando aquí y el RedMagic 7 Pro, pero este último solo está disponible en China. Las diferencias más importantes de este otro modelo son:

Los marcos de la pantalla son algo más finos y el cuerpo unos milímetros más pequeño, pero pesa más (235g del 7 Pro frente a 215 del 7).

En lugar de una cámara delantera de 8MP en el marco superior, el 7 Pro tiene una cámara de 16MP oculta bajo la pantalla.

La pantalla es un poco menos brillante, pero su suporte táctil alcanza los 960Hz (el Redmagic 7 normal tiene 720Hz). De hecho, la tasa de refresco máxima es superior en el 7 (165Hz frente a 120Hz en el modelo Pro).

El diseño de la parte trasera es un poco diferente, con las cámaras formando un cuadrado en lugar de una hilera vertical, pero no te equivoques. Son exactamente las mismas cámaras.

El modelo Pro tiene una batería de 5000mAh con carga rápida de hasta 135W. El Redmagic 7 tiene una 4500mAh de doble celda con carga rápida a 120W, de nuevo solo en China. En términos de carga, y según el fabricante, esto significa que el 7 Pro carga completamente en 15 minutos, y el 7 normal carga en 17.

El 7 Pro tiene una versión adicional con 1TB de espacio de almacenamiento (la versión más espaciosa del 7 solo llega a los 512GB).

Advertisement

Todo lo demás es idéntico. En otras palabras, y si me permites resumirlo de manera muy cruda: No hay absolutamente ninguna razón para que te vuelvas loco con la importación desde China intentando comprar el 7 Pro por encima del 7 . Dudo que ningún humano en su sano juicio sea capaz de diferenciar entre una tasa de soporte táctil de 960Hz y una de 720Hz. Las diferencias físicas son mínimas... El mayor atractivo puede ser la carga a 135W y la cámara oculta bajo la pantalla, pero hablamos de una tecnología novísima (si no me equivoco es, de hecho, el primer móvil en salir a la venta con este tipo de cámara), que aún tiene que demostrar si realmente funciona bien. Yo todavía estoy esperando un sensor de huellas bajo la pantalla que funcione mejor que uno convencional. Casi que prefiero esperar un poco a ver qué tal van las cámaras de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta que lo único que aportan es una diferencia estética.



Advertisement

Redmagic 7: versiones y precios

La versión internacional del Redmagic 7 sale a la venta el 10 de marzo de 2022 en la página web oficial de Redmagic. El móvil estará disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa (España incluida) y Reino Unido. En Latinoamérica solo llega a México, Perú y Chile. Los precios de esta versión son:

Redmagic 7 Obsidian (negro)12/128GB: 629$ / 629€

Redmagic 7 Pulsar (azul) 16/256GB: 729$ / 729€

Redmagic 7 Supernova (negro-transparente) 18/256GB: 799$ / 799€

Advertisement

En resumen

El Redmagic 7 es un buen móvil. Es bastante grande, sí, pero a cambio de ese tamaño derrocha potencia, es bastante bonito (para ser un móvil de gaming), y tiene elementos que destacan con especial fuerza. La pantalla, por ejemplo, es espectacular. La carga rápida es eficiente. Solo la idea de tener 18GB de RAM y un Snapdragon 8 Gen 1 a nuestra disposición por 799 euros es algo que merece la pena ser meditado aunque sea por la gozada que es manejar un móvil con esa fluidez en todas las tareas que lleva a cabo.

Advertisement

En el lado negativo, el software de Redmagic necesita ser revisado, especialmente en lo que a traducción se refiere. Las cámaras es otro apartado que solo se salva por las mejoras en software que lo han hecho usable, pero seguir teniendo las mismas cámaras que hace dos generaciones me parece una dejadez que roza la sinvergonzonería. Al menos ahora las cámaras se pueden disfrutar, y eso hace del Redmagic 7 una excelente opción si buscas un móvil potente. Ya sea para jugar, o para abrir 50 pestañas en Chrome.