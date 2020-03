Sale a subasta una colección de DC Comics sin precedentes con más de 40.000 ejemplares

Una pequeña muestra de la colección, que podrá ser tuya si tienes una cantidad de dinero descomunal.

Imagen: DC Comics/Sothebys

Hay muchas colecciones épicas de cómics, pero pocas han generado tanta intriga como la colección de Ian Levine, supuestamente una de las pocas colecciones completas de DC Comics desde sus inicios en 1935. Ahora, la colección estará disponible para el mejor postor.

La casa de subastas Sotheby’s ha anunciado una venta privada de la colección de Levine para esta semana. Son más de 40.000 cómics que cubren los orígenes de DC Comics antes de que tuviera ese nombre —cuyo primer número fue The New Fun: The Big Comic Magazine, publicado por el predecesor de DC, National Allied Publications en febrero de 1935— hasta el siglo XXI (2014 para ser exactos). La colección es tremendamente rara por lo que abarca: ofrece un nivel de acceso sin precedentes a la historia de DC Comics, desde números icónicos como la primera entrega de Action Comics, hasta completar de forma incondicional las edades de oro y plata de DC, y mucho más.

El propio Levine es una figura casi tan interesante como la colección de cómics. Este productor de música de Reino Unido es quizás más famoso en los círculos fandom de ciencia ficción por su relación con Doctor Who. Como fan acérrimo durante la era clásica de la serie , Levine estuvo a la vanguardia de las campañas para mantener a Doctor Who en la BBC cuando estuvo al borde de la cancelación en la década de 1980, y desde entonces se ha hecho un nombre por sus esfuerzos para devolver los episodios de la serie que faltan en los archivos de la BBC.

El hecho de que Levine también fuera un ávido coleccionista de cómics fue casi una historia paralela a su impacto en el fandom de Doctor Who, a pesar de que su colección, tan completa como fue, ayudó a proporcionar mucho material para el libro de historia del 75 aniversario de DC de Paul Levitz, 75 Years of DC Comics: The Art of Modern Mythmaking. Pero ahora, después de que Levine pasase décadas acumuland o este tesoro , alguien más tendrá la oportunidad de disfrutarlo .

Sotheby’s subastará la Colección Levine en una venta privada y lo hará como un único lote individual. No puedes pujar por un número o dos . Lo que ves, es lo que hay. Pues leer aquí un catálogo en PDF de todo l o que cubre la colección de Levine .