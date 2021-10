No será hasta el próximo mes de noviembre, momento en que se lanzará la próxima edición del cómic que forma parte de Superman: Son of Kal-El, una serie que sigue a Jon mientras toma el manto de Superman de manos de su padre, Clark Kent. DC ha anunciado que Jon Kent, será bisexual.



DC lo ha anunciado en el denominado como día nacional de la salida del armario, un día anual de concientización LGBT que comenzó en Estados Unidos. De esta forma, el personaje de Jon Kent, que desde que se lanzó la serie en julio ya ha combatido incendios forestales causados ​​por el cambio climático, evitado un tiroteo en una escuela secundaria o protestado contra la deportación de refugiados, también cambia su condición sexual.



Para este giro de guión de uno de los superhéroes más famosos de la historia, si no el que más, DC allanó el camino en el número anterior, cuando Jon entabló amistad con Jay, un reportero de cabello rosado y gafas.

Según la compañía:



Poco más sabemos de la trama, aunque DC ya ha compartido las imágenes que vemos en el post donde se muestra ese beso de Superman a Jay. En una entrevista a la BBC, el escritor de la serie Tom Taylor decía lo siguiente:



Cuando me ofrecieron el trabajo por primera vez, me pregunté cómo debería ser Superman hoy. Me pareció que sería una verdadera oportunidad perdida si reemplazáramos a Clark Kent con otro salvador blanco heterosexual. Luego, antes de lanzar la idea de la bisexualidad, me enteré de que DC Comics ya estaba reflexionando sobre ello. Ha habido un cambio real en los últimos años; hace diez años, hace cinco años, esto hubiera sido más difícil, pero creo que las cosas han cambiado de una manera muy positiva.

A pesar de los trolls en redes la reacción a la historia ha sido abrumadoramente positiva. Tenemos personas que dicen que leyeron esta noticia y se echan a llorar; personas que dicen que nunca en su vida pensaron que podrían verse a sí mismos en Superman ... literalmente, el superhéroe más poderoso de los cómics. Siempre habrá personas que usarán la vieja línea de ‘no pongan la política en los cómics’, olvidando que cada historia [del cómic] ha sido política de alguna manera. Personas que no se dan cuenta de que los X-Men [serie de cómics de Marvel] eran una analogía del movimiento por los derechos civiles. El símbolo de Superman siempre ha simbolizado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy en día, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics.