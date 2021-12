By

Mucho antes de la historia de Geralt de Rivia, incluso antes que los orígenes de Vesemir, vivieron los Elfos en su mejor momento, la cúspide de su historia en este fascinante universo creado por el autor Andrzej Sapkowski. Justamente ese período histórico es el que explorará esta nueva serie de Netflix.

The Witcher: Blood Origin, conocida en español como The Witcher: El origen de la sangre, es una nueva precuela que expande el universo de The Witcher en Netflix. La serie se desarrolla unos 1.200 años antes de los acontecimientos en los que conocimos a Geralt de Rivia, y contará cómo fue la creación del primer brujo, además del origen de otros eventos importantes en este universo, incluyendo la llamada “Conjunción de las esferas”.

Su primer adelanto ya está disponible, presentado como una escena post créditos al final de la temporada 2 de The Witcher, y aunque no hayas visto aún por completo los nuevos episodios de la serie de Geralt, puedes darle un primer vistazo con confianza (y sin spoilers) a Blood Origin. La serie está protagonizada por Michelle Yeoh, Sophia Brown y Laurence O’Fuarain, entre otros.

The Witcher: El origen de la sangre se estrena en algún momento de 2022 en Netflix , y será la tercera producción relacionada al universo de The Witcher que no para de crecer, recordando que la serie principal, la de Geralt de Rivia y Ciri, ya tiene una temporada 3 confirmada y comenzando su desarrollo.