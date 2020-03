Trump suspende los vuelos de Europa a Estados Unidos durante 30 días

Filed to:

En un discurso ante la nación ayer por la noche, el presidente Donald Trump culpó en parte de la propagación de la nueva pandemia de coronavirus en Estados Unidos a Europa, y anunció que la Casa Blanca tomará el paso sin precedentes de suspender los viajes de la mayoría de los ciudadanos extranjeros que han estado en el espacio Schengen de Europa a EE. UU. durante 30 días, a partir de este viernes 13 de marzo. Reino Unido no está incluido en la prohibición.



Trump finalmente pareció reconocer lo peligrosa que se ha vuelto la situación en EE. UU., con más de 1.300 casos documentados de la enfermedad (y ciertamente muchos más sin contar) y 38 muertes reportadas. Pero también criticó duramente a Europa, que afirmó que “sembró” una “gran cantidad de nuevos grupos” en Estados Unidos al no cerrar los viajes desde China en respuesta al virus “extranjero” lo suficientemente rápido. (El origen del tono xenófobo del discurso, según los informes, fue preparado en parte por Stephen Miller, un asistente de la Casa Blanca con vínculos ideológicos con el movimiento nacionalista blanco). La Casa Blanca se ha enfrentado a una gran crítica por su respuesta a la pandemia en EE. UU., como la falta de pruebas adecuadas de casos sospechosos, el mal manejo de los casos conocidos y los protocolos de seguridad, y la insistencia de Trump de que las críticas a su supervisión de la situación formaban parte de un “engaño” demócrata.



“La Unión Europea no tomó las mismas precauciones y restringió los viajes desde China y otros puntos críticos”, dijo Trump esta noche. “Como resultado de ello, una gran cantidad de nuevos grupos infectados aparecieron en Estados Unidos a través de viajeros de Europa. Después de consultar con nuestros mejores profesionales de salud del gobierno, he decidido tomar varias medidas de gran calibre pero necesarias para proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses”.



“Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes desde Europa a los Estados Unidos durante los próximos 30 días”, dijo Trump. “Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones se ajustarán según las condiciones en el terreno. Habrá exenciones para los estadounidenses que se hayan sometido a las evaluaciones apropiadas y estas prohibiciones no solo se aplicarán a la enorme cantidad de comercio y transporte, sino a otras cosas a medida que obtengamos la aprobación. Cualquier cosa que venga de Europa a los Estados Unidos se está discutiendo”.



Hay que tener en cuenta que si bien Trump dijo durante el discurso que las suspensiones de entrada también se aplicarán al comercio y transporte, más tarde aclaró en un tweet que fue un error. La propia página de orientación de CDC sobre el virus establece que “es probable que exista un riesgo muy bajo de propagación de los productos o envases que se envían durante un período de días o semanas a temperatura ambiente”. El presidente también afirmó en el discurso que las restricciones se aplicaron a “todos los viajes de Europa a los Estados Unidos” que no sean del Reino Unido, pero la Casa Blanca también se vio obligada a aclarar que solo se aplicaba a la mayoría de los ciudadanos extranjeros (excepto aquellos con especial excepciones, como aquellos casados ​​con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal) que habían estado en la zona Schengen en los últimos 14 días.



La zona Schengen es una colección de 26 países europeos, que cubren la mayor parte de Europa, que han abolido los controles de pasaportes y movimientos en sus fronteras mutuas. No está claro de inmediato que la zona Schengen se haya seleccionado realmente en función del riesgo, pero Trump ha hecho de la oposición a las fronteras abiertas una pieza central de su agenda ideológica.



Trump también insistió durante el discurso que para “la gran mayoría de los estadounidenses, el riesgo es muy, muy bajo”, reiterando las garantías que han sido derribadas por sus propios funcionarios de salud. Sigue habiendo muchas incógnitas sobre el virus y la enfermedad que causa, COVID-19, que posiblemente podría extenderse a lo largo y ancho de Estados Unidos y saturar a los sistemas de salud. Si bien los estudios hasta el momento han encontrado que más del 80 por ciento de los casos solo producen síntomas menores, la tasa de mortalidad está sujeta a numerosos factores y ha oscilado entre 0.5 por ciento en Corea del Sur y 3.4 por ciento en todo el mundo. Trump señaló con precisión que “el mayor riesgo es para la población de edad avanzada con afecciones de salud subyacentes” y que deben ser “muy, muy cuidadosos”, diciendo que la Casa Blanca está recomendando a los hogares de ancianos que cierren las visitas innecesarias y que los estadounidenses mayores deben evitar viajes innecesarios.

No está claro si detener la mayoría de los viajes desde Europa realmente hará algo para detener la propagación del virus en Estados Unidos, ya que el virus en el país se está propagando localmente y probablemente durante semanas. Incluso suponiendo que los viajeros simplemente no se desvíen de los aeropuertos sin restricciones o que los casos no lleguen desde fuera de Europa, las suspensiones podrían resultar sin sentido frente a brotes locales sostenidos. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, dijo el miércoles que el virus se encuentra en al menos 38 estados y en Washington, DC. Detener la propagación del virus ahora dependerá más del distanciamiento social, en el cual los estadounidenses toman medidas para limitar el contacto con otros, incluido trabajar desde casa, cancelar eventos con un gran número de asistentes esperados y aumentar las pruebas, algo en lo que Estados Unidos aún está rezagado.

“Cuando se trata de transmisiones similares al virus de la influenza, es como tratar de controlar el viento”, dijo a Fortune el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm. “La gente puede querer tratar de limitar su tiempo en grandes multitudes, pero no creo que una limitación doméstica en los viajes vaya a ayudar en absoluto”.



“Este virus ya está en todo el país”, agregó Osterholm. “Piense en esto como la influenza estacional. Tenemos regiones que en una semana determinada tienen más actividad que otras regiones, pero para cuando termina la temporada, ya cubre todo el país. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien pensó en poner en cuarentena a Estados Unidos por influenza estacional?”



Trump también anunció medidas para tratar de apuntalar la economía en respuesta al coronavirus, aunque se centraron principalmente en el enfoque de los republicanos en los recortes de impuestos. Estos incluyeron aplazamientos de pago de impuestos del Departamento del Tesoro, planes para introducir un recorte de impuestos sobre la nómina y aumentar el programa de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas en 50 mil millones de dólares.



“El virus no tendrá una oportunidad contra nosotros”, dijo Trump. “Ninguna nación está más preparada o es más resistente que Estados Unidos. Tenemos la mejor economía, la atención médica más avanzada y los médicos, científicos e investigadores más talentosos en cualquier parte del mundo. Estamos todos juntos en esto”.