Los animales comu nes y corrientes no son algo que tenga mucha relevancia en los videojuegos. A veces se pueden cazar, o tras te cazan a tí, y la mayor parte de las veces están de atrezzo. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Un curioso estudio explica cómo los videojuegos pueden ser una valiosa herramienta educativa en materia de ecología.



El estudio ha trabajado con 586 voluntarios de 55 países diferentes, 444 de los cuales son jugadores de Red Dead Redemption 2. La elección del clásico de Rockstar no es casual. El juego tiene cerca de 200 especies renderizadas, pero además se da la circunstancia de que no están ahí por pura decoración. El jugador puede interctuar con ellas y algunas se comportan de manera muy realista, tanto entre ellas (las á guilas cazan conejos o serpientes) como con el jugador (los opossum fingen estar muertos, los muflones amenazan antes de embestir, los osos amagan sus cargas, etc).

Este ecosistema virtual es tan rico que los jugadores acaban conociéndolo quieran o no. Tras someter a los voluntarios a una serie de test sobre reconocimiento de especies animales y su comportamiento, los investigadores descubrieron que los que habían jugado a Red Dead Redemption 2 puntuaban mejor que los que no lo habían hecho. De ellos, los que más respuestas acertaban eran los jugadores que habían completado el juego, los que lo habí an jugado recientemente, o los que se habían interesado activamente por las misiones relacionadas con animales.

Por supuesto, no podemos decir que los juegos incrementen el amor por los animales (con excepciones como la del señor que adoptó un perro en Skyrim) igual que no podemos decir que inciten a la violencia. El estudio, sin embargo, llama la atención sobre el valor educativo que pueden a poco que los desarrolladores se molesten en dar realismo a esa parte del juego. De hecho no es necesario que se introduzcan mensajes cnservacionistas. Simplemente interactuar con los animales (si el juego integra un entorno realista, claro está) es suficiente para aumentar el interés y conocimiento del jugador hacia este campo. [People and Nature vía Science Alert]