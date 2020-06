Filed to:

La mina de hierro de Mount Tom Price, próxima a los yacimientos. Foto : Bäras CC BY-SA 3.0

Juukan Gorge 1 y 2 eran dos yacimientos arqueológicos en la región de Pibara, al oeste de Australia. Hace 46.000 años las cuevas eran lugares sagrados para los aborígenes australianos de las tribus Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP) . Ahora son un montón de escombros a mayor gloria de la producción minera.



La zona en la que estaban las cuevas es rica en mineral de hierro, por lo que en 1966 comenzó una explotación al aire libre que sigue en activo hoy. La compañía que gestiona la explotación, Rio Tinto Group, procedió a la voladura de los yacimientos arqueológicos como parte de la ampliación rutinaria de sus actividades. Lo peor del asunto es que no ha sido un error, al menos no al cien por cien . En 2013 Rio Tinto Group solicit ó permiso al gobierno para la voladura y el Ministerio de Asuntos Aborígenes se lo concedió. Aunque desde entonces la compañía ha colaborado con los pueblos aborígenes en la conservación de su patrimonio, la voladura de los terrenos donde estaban las cuevas no tuvo en cuenta la presencia de estas. D esde la asociación aborigen que representa a estos pueblos han calificado el golpe de terrible. Rio Tinto Group ha pedido disculpas públicamente por el incidente.

En Australia, el patrimonio de los diferentes pueblos aborígenes está gestionado por su propio ministerio, pero el documento en que se basan es el acta de patrimonio aborigen, un texto aprobado en 1972 que muestra bastante poca sensibilidad para con la herencia de estas tribus. El Acta estipula que cualquier actividad que conlleve la destrucción de algún patrimonio aborigen debe solicitar permiso previo a un comité, pero no se contempla la necesidad de que haya ningún aborigen real en ese comité, y sus decisiones no se pueden apelar.

Varias excavaciones realizadas en las cuevas en 2014 revelaron artefactos de hace 28.000 años, pero estudios previos revelaron que las cuevas estuvieron habitadas desde mucho antes. Los registros más antiguos datan de hace alrededor de 46.000 años, lo que sitúa a Jukaan Gorge como uno de los lugares habitados mas antiguos de toda la región. Los objetos hallados en las cuevas eran de índole religioso y sagrado. Entre ellos había un mechón de pelo. Su análisis genético reveló que los actuales aborígenes de las tribus Puutu Kunti Kurrama y Pinikura son desc endientes directos de aquellos pobladores. De poco les ha servido el parentesco en este caso. [IFL Science]