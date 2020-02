Ya sabemos cuándo se estrena la nueva temporada de The Mandalorian, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier

The Mandalorian

A la izquierda: Wanda Maximoff en WandaVision (Marvel Studios). A la derecha: The Mandalorian (Lucasfilm).

Disney ha confirmado la fecha de estreno para algunas de las series más esperadas de Disney+, incluyendo dos de Marvel y el regreso de Baby Yoda en la exitosa The Mandalorian. Afortunadamente, todas estas temporadas debutarán durante este mismo año.



Bob Iger, presidente de Disney, ha sido el encargado de hacer el anuncio durante una llamada con inversionistas de la compañía. Comenzando por las nuevas series parte del universo cinematográfico de Marvel, el ejecutivo confirmó que The Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por A nthony Mackie y Sebastian Stan como Sam Wilson y Bucky Barnes, llegará el próximo mes de agosto. Por otro lado, WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como Wanda Maximoff y Vision, llegará en diciembre.

El CEO de Disney también anunció cuándo podremos ver la segunda temporada de The Mandalorian, tras esa breve primera temporada de ocho episodios que finalizó el pasado mes de diciembre de 2019. Mando y Baby Yoda regresarán en octubre de este mismo año, antes de lo que muchos imaginaban.

Por último, el ejecutivo confirmó que The Mandalorian tendrá más temporadas, e incluso dejó las puertas abiertas al desarrollo de spinoffs para algunos personajes de la serie: “The Mandalorian regresará en octubre e irá más allá de la segunda temporada, incluyendo la posibilidad de que los personajes que conozcamos allí puedan tomar nuevas direcciones en términos de series”, afirmó Iger. [vía Variety / The Hollywood Reporter]