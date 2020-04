Ya es oficial: Doctor Strange 2 estará dirigida por el creador de Evil Dead

doctor strange and the multiverse of madness

Filed to:

Filed to: doctor strange and the multiverse of madness

Imagen : Marvel Studios.

Sam Raimi regresa al cine de superhéroes. El creador de la saga de terror Evil Dead, y director de la primera trilogía de películas de Spider-Man, estará encargado de dirigir Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la próxima película del Hechicero supremo de Marvel.

Advertisement

Tras muchos rumores, Raimi lo ha confirmado en conversaciones con el medio ComingSoon, al comentar sobre la escena de Spider-Man 2 en la que se menciona el nombre “Doctor Strange”, como una especie de cameo o guiño del personaje en la película. Al respecto, Raimi comentó:

“Amé a Doctor Strange cuando era niño, pero para mi siempre estuvo después de Spider-Man y Batman. [...] Cuando hicimos ese momento en Spider-Man 2 no tenía idea de que algún día estaría haciendo una película de Doctor Strange, así que hoy en diá es gracioso que exista esa línea. Me gustaría haber sabido que algún día estaría involucrado en este proyecto”.

Advertisement

Bruce Campbell, protagonista de Evil Dead que ha trabajado durante décadas junto a Raimi en sus películas, también confiesa estar interesado en tener algún papel en Doctor Strange 2.

Michael Waldron, guionista de la serie Loki, será el encargado del guión de Doctor Strange 2, mientras que Raimi estará a cargo de la dirección. Se espera que la película tenga elementos de terror, mientras explora los misterios del multiverso de Marvel, lo que podría ser clave para el futuro de este universo de películas.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness se estrena el 5 de noviembre de 2021, según el nuevo calendario de estrenos de Marvel post–coronavirus. [ComingSoon vía Collider]