El Gran Cañón. Foto: Saad Akhtar / Flickr

¿Cómo se formó el Gran Cañón del Colorado? Un joven llamado Andrew Snelling tiene una hipótesis al respecto, pero no ha podido demostrarla porque los administradores del parque le han negado el permiso para recoger rocasdel fondo del río. Ahora Snelling ha interpuesto una demanda.



Cada año, el Parque Nacional del Gran Cañón acoge alrededor de 80 proyectos científicos y muchos de ellos incluyen tomar muestras de terreno. La petición de Snelling no era especialmente radical. Su intención era recoger entre 50 y 60 rocas del tamaño aproximado de un puño del fondo del río. ¿Por qué se ha negado la organización del Parque a concederle el permiso?

La respuesta está en la propia investigación. Snelling es geólogo, pero también es un conocido creacionista que asegura que el Planeta Tierra en realidad solo tiene unos pocos miles de años de antigüedad. Su hipótesis es el que el Gran Cañón del Colorado es el resultado de una catastrófica erosión provocada por la retirada de las aguas del diluvio universal.

Advertisement

Advertisement

No es la primera vez que creacionistas partidarios de las mismas tesis trabajan en el parque. Steve Austin tomó fotos de los fósiles de nautilus que se pueden encontrar allí para apoyar su idea de que fueron criaturas que murieron durante el diluvio. El Cañón del Colorado es un foco de especial interés para los creacionistas porque muchos de ellos creen que serviría para demostrar la veracidad histórica de la Biblia.

Excurisionistas en el fondo del río Colorado. Foto: kentsimer

La postura del parque al respecto de la investigación de Snelling se explica en un correo remitido al creacionista y que este ha añadido a la demanda. En ese correo las autoridades del parque explican que remitieron la investigación de Snelling a tres geólogos para recabar datos antes de su aprobación. La respuesta unánime de los geólogos fue que las rocas que Snelling buscaba pueden encontrarse también en las inmediaciones del cañón, y que el estudio no tiene el más mínimo rigor científico.



La respuesta no ha gustado nada a Snelling, que ha demandado a las autoridades del parque por discriminación en base a motivos religiosos. El geólogo y sus colegas creacionistas creen que la visión de sus colegas es estrecha y perjudica la investigación científica. Otros científicos cristianos como Stephen Moshier opinan que el problema es que son los propios creacionistas los que no aceptan hechos científicos que contravienen sus teorías. [vía The Atlantic]