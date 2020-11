Abre el capó de su Ford Mustang y encuentra una pitón de casi 3 metros

Captura de pantalla : MyFWC Florida Fish and Wildlife (Facebook)

Creo que lo que más me molesta de esta historia no es que hubiera una serpiente colosal de tres metros enrollada en el compartimiento del motor de este Ford Mustang en Florida, Estados Unidos. Es Florida, hay serpientes y siempre suceden cosas así. No, lo que más me molesta es que el Mustang en cuestión no es un SVT Cobra, porque entonces el titular podría haber sido “Encuentran una Pitón dentro de un Cobra”, y eso hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, siendo justo, no deja de ser una serpiente gigantesca que nadie quiere encontrar debajo del capó de su auto.



La pitón fue encontrada en Dania Beach, Florida, cuando el dueño del Mustang, en compañía de otras personas, abrió el capó porque la luz de verificación del motor del auto deportivo estaba encendida. No puedo imaginar lo que debe haber sentido al encontrar semejante sorpresa. Pero, de nuevo, estamos hablando de Florida.

Los involucrados en esta historia procedieron a llamar a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, según sus siglas en inglés), y cuando abrieron el capó, ¡boom! Ahí seguía la serpiente. Aquí hay un video del proceso de extraer la enorme pitón del Mustang:

Según la publicación de la FWC en Facebook:

¡Sorpresa debajo del capó! Recibimos una llamada sobre una gran pitón debajo del capó de un Mustang azul! Nuestros oficiales respondieron rápidamente y capturaron y sacaron de manera segura la serpiente invasora de aproximadamente 3 metros. Esto es un éxito para la vida silvestre nativa, ya que las pitones se alimentan de aves, mamíferos y reptiles nativos. Gracias al ciudadano que nos notificó de la pitón. Confiamos en los informes del público para ayudarnos a responder rápidamente y retirar y recuperar animales de estas especies.

Uf, es realmente enorme. Parece que la serpiente encontró un lugar cómodo al envolverse alrededor de una parte del motor. La buena noticia es que parece que la pitón salió ilesa, y el motor del Mustang también.

Según lo que la FWC le dijo a CNN, la serpiente probablemente será utilizada como un “animal educativo y de divulgación”, lo que no sabemos qué significa pero probablemente involucre llevarla a las escuelas y envolviéndola alrededor de niños como una forma de mantenerlos alejados de las drogas, o algo así. Quién sabe.

Ah, y también sugirieron que es poco probable que la serpiente estuviera en el compartimiento del motor buscando calor, ya que en general ha estado caliente en el área. Probablemente la serpiente solo estaba tratando de ver si era necesario cambiar el filtro de aire.

¿La moraleja de todo esto? Los autos modernos no están equipados para detectar serpientes en los compartimentos de sus motores, y hasta ahora ningún fabricante de autos ha intervenido para resolver este problema. Con suerte, la atención a este problema estimulará el desarrollo de sistemas de detección de serpientes que funcionen y nos eviten estos malos ratos.