Cómo el nuevo coronavirus va a impactar a la industria del entretenimiento

Imagen : MGM, Netflix, Universal, Marvel Studios

La confirmación del nuevo coronavirus, o covid-19, como una pandemia se ha visto envuelta en un mar de cancelaciones de eventos, ya que las compañías y los gerentes de los mismos comienzan a lidiar con la realidad de mitigar la propagación de un virus que podría infectar a millones. En el mundo del entretenimiento, en este momento eso significa estrenos de películas retrasados ​​y convenciones canceladas como el ECCC y SXSW. Es un impacto tremendo que golpea a todo y a todos diariamente.



A última hora de la tarde de ayer llegó la noticia de que Disney retrasará el lanzamiento de Mulan, así como de Antlers y New Mutants. Más allá de eso, A Quiet Place II está retrasada indefinidamente para su lanzamiento mundial, al igual que Peter Rabbit 2 y la próxima película de James Bond, No Time to Die. Fast and Furious 9, que se estrenará en mayo, también pasa su lanzamiento a 2021. La National Association of Theatre Owners confirmó que CinemaCon, la reunión de la industria de propietarios de prensa y cines para discutir los próximos lanzamientos de películas, había sido cancelada por completo para este año, y WonderCon 2020 también anunció que se pospone a finales de este año.



Y esto ocurre incluso antes de considerar los impactos económicos, no solo para los grandes estudios de cine de gran éxito como Disney o Sony, sino también para estudios más pequeños y cineastas independientes, quienes no pueden permitirse el lujo de obtener los éxitos que otras empresas acumulan en miles de millones de dólares. Esto se reduce aún más en una microescala, especialmente en el caso de las convenciones, cuando se trata de asistir a invitados y artistas que de repente se encuentran sin una fuente de ingresos de la que dependerían durante el período de la temporada de convenciones. Los creativos preparados para vender su trabajo en Emerald City Comic Con, por ejemplo, han anunciado una red virtual de compras para mitigar la pérdida de ingresos que la cancelación de la convención ha traído, mientras que asistentes como editores y minoristas de juguetes están comenzando a lidiar con el potencial de que lugares como San Diego Comic-Con puedan ser el próximo evento que anuncie retrasos o cancelaciones.



S i bien estos son los impactos más llamativos que covid-19 está teniendo en la industria del entretenimiento, son solo los inmediatos. El verdadero impacto del virus es algo que se sentirá meses después de estas fechas de pé rdidas y eventos cancelados, y no solo económicamente (aunque eso también será un factor importante). Si bien en este momento ya se han terminado los proyectos que están experimentando retrasos, el impacto de covid-19 se seguirá sintiendo durante meses en las películas y las series de televisión que actualmente intentan luchar en la fase de producción.



Ya estamos empezando a ver murmullos de esto. Falcon and the Winter Soldier de Disney acaba de desechar una filmación en Praga debido a restricciones de la República Checa. Esta semana, después de que un miembro del equipo dio positivo por el coronavirus, la producción de Riverdale se detuvo temporalmente. Las próximas producciones con elenco de actores también están teniendo problemas: Deadline informó que Universal Television está suspendiendo los planes para comenzar la producción en múltiples programas hasta nuevo aviso, incluida la segunda temporada de Russian Doll de Netflix.



A medida que las naciones de todo el mundo comienzan a implementar medidas para promover el trabajo remoto o restricciones en reuniones con muchas personas, como, por ejemplo, actores, equipos de filmación, directores y grupos involucrados en la realización de una película o un programa de televisión, es posible que nos encontremos con producciones muy atrasada s ​​o considerando retrasar sus temporadas para hacer frente al impacto continuo en la producción.



Hay un precedente reciente para una crisis como esta, aunque fue en una escala mucho más pequeña, y nació de importantes disputas laborales en lugar de una pandemia global. En 2007 y 2008, los escritores y guio nistas del Writers Guild of America se declararon en huelga para exigir mejores salarios de la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Esto tuvo implicaciones de largo alcance para la televisión estadounidense más allá del período real de tres meses de la huelga. Los empleados de las producciones que no podían trabajar perdieron sus empleos. Los espectáculos con escritores de sindicatos cambiaron de personal, contratando a otros escritores en un intento por mantener la producción. Algunos programas se retrasaron por completo después de quedarse sin episodios terminados antes de la huelga, o se vieron obligados a ejecutar temporadas sin finales.

Algunos programas y producciones en la actualidad se enfrentan a estos problemas.



Y hablamos de un pasado que fue solo de un período de tres meses. Tampoco cubría la totalidad de las industrias estadounidenses de televisión y cine, o la producción internacional, solo programas y su impacto por la huelga de los escritores afiliados a WGAE y WGAW. Y, sin embargo, todavía era un momento muy importante para la industria del entretenimiento, lo que suponía un coste estimado de 1.5 mil millones de dólares solo para la economía de Los Ángeles. El impacto de Covid-19 en la producción inevitablemente afectará mucho más, y los intentos de mitigar su propagación, o tratar con actores y miembros de la tripulación que se enferman, o miembros de la producción que no pueden hacer su trabajo de forma remota, llegará mucho más allá de los próximos tres meses.

El impacto económico de la pandemia en la industria del entretenimiento ya está causando estragos, especialmente en el actual período de incertidumbre que representan los mercados financieros cada vez más reducidos. Y eso, incluso en sí mismo, no tiene en cuenta las ramificaciones económicas que se extenderán más allá de la escala de redes y estudios y otras corporaciones gigantes, sino en el nivel en el que comienza a impactar en las familias de las personas que trabajan en la industria.

La propagación del nuevo coronavirus (y el empeoramiento de esa propagación) en todo el mundo es inevitable. Pero antes de comenzar a encontrar el camino en los momentos más difíciles de esta pandemia, su impacto en los medios de comunicación que consumiremos, ya sea programas o películas que se están haciendo en este momento, posiblemente se sentirá mucho más allá de esos momentos, durante muchos meses que están por venir. Antes de que esta historia mejore, las cosas seguirán empeorando mucho, mucho más.