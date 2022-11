Al ver el gif , ¿qué se te viene a la mente ? ¿Terror? ¿Ascensores? Estás cerca . Resulta que es una de las pocas cosas por las que mi ciudad natal de Sheffield en el Reino Unido es conocida. Más allá del acero inoxidable y los Arctic Monkeys (la mejor banda de todos los tiempos), hay otra pequeña rareza no tan famosa: el ascensor paternóster .

El paternóster funciona de manera muy similar a un ascensor que mueve personas hacia arriba y abajo a través de un edificio alto en una cabina . Pero a diferencia de un ascensor, el paternóster hace rotar múltiples cabinas más pequeña s que pasan por cada piso del edificio, sin detenerse. Simplemente entras y sales . Suena demencial.

No es necesario presionar un botón y esperar a que se abran las puertas en tu piso. No, el paternóster está completamente abierto en todo momento, moviéndose lentamente por el edificio. Lo suficientemente lento como para que saltar dentro y fuera de la cabina mientras se mueve no sea tan intimidante como parece.

Uno de los últimos ascensores paternóster que quedan se encuentra en Sheffield, dentro de la Torre de las Artes de la Universidad, un edificio de 20 pisos que se construyó ladrillo a ladrillo en la década de 1960. Consta de 38 cabinas para subir y bajar personas por varios pisos.

Cuando cada automóvil llega a la parte superior de la torre, ruedan sobre el mecanismo del ascensor para comenzar su descenso. Todo tiene mucho sentido cuando lo ves en acción.

Puede sonar a ciencia ficción o potencialmente aterrador, pero es una forma bastante ingeniosa de moverse a través de un edificio alto. Hay un excelente video de Tom Scott que explica cómo funciona el ascensor y los mecanismos de seguridad para que no pierdas un brazo. Lo más emocionante es que te muestra lo que sucede cuando las cabinas pasan por arriba . Es un video corto y entretenido que muestra algunas de las extrañas tecnologías con las que hemos estado trabajando en el Reino Unido en las últimas décadas.