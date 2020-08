El nuevo Pixel 4a es todo lo que necesitas en un teléfono de $350

Foto : Sam Rutherford/Gizmodo

A medida que los smartphones se vuelven más sofisticados y caros, hay una pregunta que adquiere cada vez má s relevancia : ¿Cuánto teléfono neces itas realmente ? Es bueno tener característic as c omo un lápiz óptico incorporado, una pantalla plega ble y carga inalámbrica, e special mente cuando están integradas en el m ismo d ispositivo que usas p a ra enviar mensajes de texto, comprar, mirar vídeos o pagar t us fa cturas. Esas ca racterísticas también son lujos. Pero co n el Pixel 4 a, parece q ue Google está tr ata ndo de hacer una declaración sobre lo que de be cons ider ar se tecnolog ía esencial para smartphones . Viene con una panta ll a plan a, una cámara en la parte delantera, una cámara en la part e trasera , un lector d e huellas dactilares y toma de auriculare s por $ 350. Si se su pone qu e el Pixel 4a es la esencia de la simplicidad de los teléfonos intelige nte s, creo que G oo g le lo ha logrado .



Advertisement

Por supuesto, la búsqueda de la s implicida d viene con un sacrificio obvio : la fa lta de opciones. A di fer encia de otr os teléfonos de Google, no hay una versión XL del Pixel 4a. So lo ha y un modelo que cuenta con una pantalla OLED de 2340 x 1 080 píxel e s de 5, 8 pulgadas. Tampoco hay opciones de col or, solo plástico negro mat e; e so es to do. C re o que la falta d e colores es tris te teniendo en cuenta que los tonos ut iliz ados en otros dispositivos de Google (como el Purplish del Pixel 3a) son algunos de l os tonos m ás intere santes del mercad o , pero para la mayoría de las person as que meten su teléfon o en un a funda inme diatamente después de encenderlo , no es tan importante. Ademá s de un a G gris en la parte posterior del teléfono, lo único que rompe con el plást ico negro es el botón de encendido de color menta .



Foto : Sam Rutherford/Gizmodo

Advertisement

Al ir con una pantalla más pequeña, Google ha cr eado un dispositivo que es maravillosamente compacto, con bise les r elativamente delgados y una cámara de selfies en un agujero perfor ado en la pantalla que ayud a a preservar la mayor cantidad de espacio posible en el panel . No hay nad a d e malo en un gran phablet, pero después de usar el Pixel 4a duran te más de una semana, sus dimensiones me parece n refresca nt es. Por otro lado , en lugar de ocultar el lector de huellas debajo de la pantalla del tel éfono , Goo gle ha optado por un sen sor de huellas trasero en med io de la parte posterior del teléfono, u bi cado just o donde tus dedos descansan nat ura lmente cuando levantas el teléfono. Es una so lu ción rápida y sencilla que simp le m ente funcio n a, sin trucos de alta tecnología .

También aprecio mucho que Google incluyera un a pa ntalla OLED, que es algo que normalmente no e ncuentr as en teléfonos t an baratos. Los colores son ric os y vibrantes, y el brillo máxi mo de 670 ni ts también es bast ante impresionante para un dispositivo económ ico. L a ún ica cosa co n la que puedes tener problemas e s que la pantal la del Pixel 4a tiene un a temperat ura de color lig eramente más cá lida que la m ayoría de t elé fonos, pero eso se ajusta fácilm e nte en la con figuración de pantalla . Y si bien el Pixel 4a no cuenta con el rendimiento del teléfono más rápi do del mun do, obtiene una puntuación de 231 en Web XPRT 2015 , por lo que es suficie ntemen t e ráp ido para todos, ex cepto para los usuarios m ás extre mo s, y ofre ce más v el ocidad que o tros teléfon os económicos c omo el TC L 10 (174) y Moto G Power (17 1).

Advertisement

Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue 1 / 5

Otra ventaja del Pixel 4a que normalmente no encuentras en otros teléfonos económicos es el a u di o e stéreo, que combina e l altavoz montado en la parte inferior del teléfono con su auricul ar pa ra p roduc ir un sonido equilibrado y nítido , pero no demasiado alto . Y para a quel los que todavía usen a uriculares con cable, también hay un práctico cone ct or de 3,5 mm .

Advertisement

Sin embargo, la característica m ás des tac ada de l P ixel 4a es su cámara, porque aunque solo tenga un s ensor de i m agen en la par te posterior, tiene prácticamente la misma ca lidad de image n que el Pixel 4 estándar, ju nto con todos l os modos es pecial es d e fotog rafía de Go ogle, i ncluyendo el de astrofotografía, time lapse y, lo más importante, visión nocturna . En resumen, el Pixel 4a tiene la m ejor cámara q ue p uedes obtener en u n teléfono or menos de $ 800.

Foto : Sam Rutherford/Gizmodo

Advertisement

Para probar esto, comparé tomas del Pixel 4a de $ 3 50 con fotos tomadas por el OnePlus Nord $ 450 , que cuenta con las mismas cámaras utilizadas en el OnePlus 8 $ 800 y el iPhone 11 $ 700 . Inc luso en tomas diurnas bien iluminadas que generalmente no representan un gra n d esafío para un t eléfono moderno, el Pixel 4a doblegó al OP Nord . En u na comparación directa entre una foto de flore s ro sadas , pued es ve r que la foto del OP Nord suf r e de colores so bresaturados, lo q ue resulta en una imagen más suav e c on texturas s in detalle . Luego, en una puesta de sol, el Pixel 4a realmente brilló al capt urar una toma tan rica y colorida como la de OnePlu s Nord, pero sin sube xp oner comple ta mente la mita d inferior de la foto, como h iz o el Nord.

En comparación con el iPhone 11, au nque el Pixel 4a no fue tan dominante, habitualm ente siguió el ritm o a un teléfo no que cu esta el do ble, a men udo superándolo . Por ejemplo, en las to ma de la flor y el mural , las fotos del iPhone 11 resalt an inmediatamente grac ias a que tienen c olores ligeramente más vibrantes, pero si haces un poco de zoom , puede s v er qu e el Pi xel 4a hace un mejor traba jo preservando d e ta ll es e n lo s pé talo s de l a fl o r o en l a t e xtu ra de la pared de ladrillo s del mural .

Advertisement

Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue 1 / 9

En situaciones de poca luz aún más oscuras es donde el modo de visión nocturna de Google realmente brill a . En la toma de lo s grafitis , el iPhone 11 hizo un trabajo impresionante al p roducir una imagen con muchos detalles y la exposición adecuada, per o per dió en el balance de blancos en comparación con el Pixel 4a. Sin emb arg o, cuando capturé una toma muy desafiant e de un peluche iluminado únicamente por una vela, e l Pixel 4a d io la sorpresa capturando más detalles que los otros teléfonos y al mismo tiempo produciendo una imagen mejor expue sta , con menos ruido y colores más ricos y preci sos.

Advertisement

En cuanto a la duración de la batería del Pixel 4a, aunque no estuvo a la altura de l as 15 horas y 44 minutos del M oto G Power , o btuv o un tiempo de 13:55 en nuestra prueba de reproducción de vídeo , por lo que está firmemente por encima de la media. En comparaci ó n con otros teléfonos económicos y de gama media, el Pixel 4a venció ta nto al TCL 10L (11:52) como al TCL 10 Pro (13:00), y también duró más que sus dos hermanos más caros, el Pixel 4 (10 : 38) y el Pixel 4 XL (12:36).

Al final, mi mayor queja se reduce a una omis ión perdonable. S i bien me encant aría ver que el Pixel 4 a tuv iera una segunda cáma ra ultra gran angular o un t eleobjetivo, especialmente cuan do teléfonos m ás baratos como el Moto G Power y el TCL 10L vienen con cámara s dobles, con Googl e claramente se han enfocado en la simplicidad y han optado por la calidad sobre la can tida d, un apartando donde el sensor trasero del Pixel 4a definitivament e ha demostrado su val or.

Advertisement

En cambio, desearía qu e el Pixel 4a t uviera algún tipo de r esistencia al agua porque, aunque Google dice qu e el teléfon o ti ene un a pr otecci ón limitada contra el polvo y la suciedad, el Pixel 4a no ti e ne mucha p r otección contra la humedad. Tener una clasificación IP de r esisten cia al a gua no hac e que un teléfono sea impermeable al ag ua, pero te da tranquilidad ante derra m es y ac cidentes normales.

Foto : Sam Rutherford/Gizmodo

Advertisement

Aun así, el Pixel 4a es un maravilloso ejemplo de moderació n y al mismo tiempo sigue el legendario pri ncip i o KISS: keep it simple, stupid! El Pixel 4a es simple y elegante, y por solo $ 350, es casi imp osib le encon trar un teléfono mejor en este rango de precios sin recurri r a uno de su s riva le s chin os con muchas especificaciones y peores cám aras . Si tuvi er a un hi jo adolesc e nte que nece sitara un teléfono, le c ompraría un Pixel 4a. Lo mismo c on un a buelo que busca alg o nuev o pero fácil de usar, esp ecialmente tenien do e n cu enta todas las funci ones inteligentes del Asistent e de Google, co m o C al l Sc r ee ner , Live Captions y la nueva verificación de Crisis A l e rt .

Es más, diría que muchas personas que usan flagships po d rían dar el salto felizmente al Pixel 4a sin perde r demasiado y a horrando un montón de dine ro en el proceso. No e stoy aquí para d ecirte cuánto tel éfono necesitas , pero si quieres un buen teléfono a un precio razonable que cub ra to dos l os aspectos básicos, el Pixel 4a es una excele nte opción.

Advertisement

Resumen