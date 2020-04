El Reboot de Hellraiser ya tiene guionistas y director, y no están nada mal

Filed to:

¿Qué hay en la caja? Pues todo un mundo de depravación y horrores inimaginables. ¡Ah! Y un reboot completo de uno de los clásicos más representativos del cine de horror de los 80: Hellraiser. El proyecto avanza y ya tiene director y guionistas.



Según The Hollywood Reporter el nuevo Hellraiser en camino será una versión fidedigna pero evolucionada del clásico que a su vez se inspira en una novela de Clive Barker. La historia original nos introduce en el mundo de la C aja de Lemarchand o Configuración del Lamento, una reliquia con la vaga forma de un puzzle similar cubo de Rubik que al completarse abre las puertas de nuestra realidad a un grupo concreto de demonios sadomasoquistas conocidos como Cenobitas.

La nueva versión del clásico corre a cargo de Spyglass Media y estará dirigida por David Bruckner, respo ns able de la reciente Night House y de la excelente The Ritual, una película de terror basada en el folklore nórdico y que aún se puede ver en Netflix.

El guión corre a cargo de David Goyer. Sí, es el mismo David Goyer responsable de películas tan míticas como Dark City, la trilogía completa del Batman de Nolan, Man of Steel, o Batman v Superman: Dawn of Justice. La productora, de hecho, es la compañía de Goyer: Phantom Four. Colaborarán en el guión Ben Collins (responsable de las últimas de Bond, entre otras) y Luke Piotrowski, un colaborador habitual de Bruckner en sus películas de horror.

Desde luego, es un plantel bastante impresionante y con experiencia en el cine de terror, pero está por ver si lograrán captar la fascinación y repugnancia que inspira el relato de Clive Barker. De momento no hay noticias de que el escritor se haya involucrado de ninguna forma en el proyecto. No es de extrañar. Aunque la primera película es un clásico, las secuelas le hicieron muy poca justicia. La última Hellraiser: Judgement (2018) tuvo una recepción desastrosa. [T he Hollywood Reporter]