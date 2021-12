Ubisoft acaba de entrar en el negocio de los NFT, un terreno que es a la vez una catástrofe medioambiental y una enorme estafa de inflar y vender (Pump and Dump). Cómo no es precisamente el mejor lugar al que dirigir tu empresa, la comunidad se lo ha hecho saber de la mejor manera que sabe: con no me gusta.



Sí, sabemos que YouTube ha escondido los no me gusta de su plataforma, pero hay maneras de hacerlos volver a salir, y ello revela que el tráiler de Ubisoft Quartz, que así es como se llama la iniciativa, lleva más de 30.000 no me gusta apenas dos días después de subirse a la plataforma.

El tráiler no es que sea muy ilustrativo (dura solo 1:19 minutos). Dice algunas cosas, pero lo que no dice es que Ubisoft no tiene ni idea de lo que está haciendo. La letra pequeña de Quartz pone de manifiesto precisamente eso, porque Quartz cede el trabajo al Blockchain pero no tiene ninguna potestad para cancelar o retornar transacciones, y encima asegura no ser responsable en caso de reclamaciones o daños. La compañía asegura conocer que Blockchain es objeto de ciertas vulnerabilidades que podría convertirla en objeto de amenazas de ciberseguridad, pero que no tiene responsabilidad en los riesgos inherentes al uso de esta tecnología.

Básicamente toda la letra pequeña apesta de arriba a abajo, y la lista de usuarios que comparte esa opinión es larga. Puede que YouTube asegure haber quitado los no me gusta con la excusa de reducir el acoso en su plataforma, pero la medida desde luego viene de perlas a los departamentos de PR que quieren echar tierra sobre la mancha en el expediente que supone una cantidad masiva de votos negativos a un vídeo.

De momento, eso no es posible. Basta un plugin en el navegador para devolver los no me gusta a su lugar. Al término de este artículo, el vídeo lleva 175.000 visualizaciones con 1.196 me gusta y más de 30.000 no me gusta. Si no quieres molestarte en ver los no me gusta puedes darte un paseo por los comentarios al vídeo. A continuación dejamos una selección de los más ocurrentes por si los esconden también.

Ubisoft, una vez más, dándonos algo que no hemos pedido, no queremos y no vamos a disfrutar.

Ubisoft siempre descubriendo nuevas e innovadoras maneras de ser la compañía más odiable del mundo de los videojuegos.

Nunca he visto una compañía de juegos más enamorada de la avaricia, la vagancia y la complacencia. Por el bien de sus empleados espero que Ubisoft no acabe fuera del negocio, pero espero seriamente que los responsasbles de Ubisoft Quartz puedan ser procesados por sus acciones.

Quizá podáis sentir una pizca de vergüenza al saber que el grueso de la opinión pública está unánimemente en contra de esto.

Hay gente, por supuesto, que opina que tampoco es para tanto, que los NFT de Ghost Recon se pondrán a la venta de manera minoritaria y que no serán una preocupación para la mayor parte de los jugadores. Mi opinión sobre esto es que eches un vistazo a esta captura de pantalla de Assassin’s Creed Valhalla y me digas que esto no es una tendencia que apunta completamente a los NFT de Quartz.