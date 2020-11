Filed to:

Dicen en Popular Mechanics que solo el 36% de las personas son capaces de resolver este sencillo acertijo. Yo no estoy entre ese selecto club, y lo peor es que, cuando lees la solución es tan evidente que te tiras de los pelos. Es lo que tiene la lógica. ¿Dónde demonios está el gato? Pues es evidente. Está en...



El acertijo es obra del matemático y economista Presh Talwalkar, fundador del blog Mind Your Decisions y autor de no pocos libros sobre lógica y razonamiento, pero vayamos con el acertijo, que está perfectamente explicado en su canal de Youtube. Para los que no anden finos con el inglés, esta es la traducción:

Hay tres sombreros, y cada uno de ellos tiene una frase asociada:

Sombrero 1: El gato está en este sombrero.

Sombrero 2: El gato no está en este sombrero.

Sombrero 3: El gato no está en el sombrero 1.

Solo una de estas frases es cierta, y solo un sombrero puede tener gato. ¿En qué sombrero está el gato?. Las posibles respuestas son:

El gato está en el sombrero número 1.

El gato está en el sombrero número 2.

El gato está en el sombrero número 3.

El gato no está en ninguno de los sombreros.

No hay suficiente informacióin para resolver el acertijo.

La solución nos obliga a examinar qué frases son ciertas y cuales no, y es bastante evidente cuando te la dicen. El resultado está en el vídeo, pero merece la pena que intentéis resolverlo antes para descubrir las trampas mentales de lógica en las que caemos sin darnos cuenta.