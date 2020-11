Imagen : Netflix.

El anime, o las series de animación japonesa y su estilo particular, se ha convertido en un formato cada vez más popular en todo el mundo. Algunas obras, muchos creen, nunca deberían dar el salto al live action. Específicamente estas series, según los japoneses.

Sí, en muchas ocasiones las historias que nacieron en el anime (en realidad la mayoría nació en el manga, y después dieron el salto al anime), han sido adaptadas como películas o series live action. Algunas han sido adaptaciones muy buenas, como es el caso de las películas live action de Rurouni Kenshin (Samurai X) o la miniserie Erased, por solo mencionar algunas (la película live action de Fullmetal Alchemist tampoco está mal). Otras, en cambio, han tenido resultados catastróficos, como es el caso de la abominable Death Note live action de Netflix o los lamentables titanes de Attack on Titan en live action.

De la película live action que Hollywood hizo de Dragon Ball mejor ni hablemos. Prefiero olvidar que eso existió.

Una reciente encuesta del medio japones Joshi Spa le preguntó a 200 de sus lectores cuáles serían las series de anime que no quisieran ver convertidos en series o películas live action. La lista a continuación revela las 20 series que obtuvieron mayores votos. Curiosamente, la exitosa Demon Slayer se encuentra en el primer lugar de la lista.

20. HUNTER × HUNTER: 9% 20. Kuroko’s Basketball: 9% 18. Naruto: 9.5% 18. Mr. Osomatsu: 9.5% 17. Code Geass: 10.5% 16. Natsume’s Book of Friends: 11.5% 15. Inuyasha: 12% 14. Slam Dunk: 14% 13. Yu Yu Hakusho: 15% 12. Cardcaptor Sakura: 16% 11. Urusei Yatsura: 17% 10. Crayon Shin-chan: 19% 9. Ponyo: 21.5% 8. Princess Mononoke: 24% 6. Castle in the Sky: 25% 6. Nausicaä of the Valley of the Wind: 25% 5. Spirited Away: 25.5% 4. Neon Genesis Evangelion: 27% 3. One Piece: 29% 2. My Neighbor Totoro: 30% 1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: 43%

No obstante, es muy probable que más de una de estas historias de el salto al live action. En especial la misma Demon Slayer, tomando en cuenta lo exitosa que está siendo no solo en Japón sino en todo el mundo. En el caso de las historias de Ghibli, opino que el live action jamás le haría justicia, pero las historias más realistas de estos estudios, aquellas que no se basan en la fantasía o mundos exóticos producto de la imaginación del gran Hayao Miyazaki, podrían ser una alternativa para una película o serie live action. Aunque, de nuevo, no le harían justicia por completo a la obra original, y es por esto que Miyazaki hasta ahora no ha aceptado que se hagan este tipo de adaptaciones, con la excepción de una sola... aunque no exactamente como una película, sino como una obra de teatro.

¿Qué opinas? ¿Quisieras ver una versión live action de Demon Slayer, de Neon Genesis Evangelion o de Slam Dunk? De cualquier modo, Netflix ya esta haciendo una serie live action de One Piece. [Joshi Spa vía Kotaku]