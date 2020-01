La nueva película de la Capitana Marvel ya está en desarrollo, y podría llegar en 2022

Imagen : Marvel Studios.

La espera ha terminado. La Capitana Marvel regresará para una segunda película en solitario, esta vez con nuevos responsables de la dirección y el guión. La película se estrenaría en 2022 y la encargada del guión será Megan McDonnell, quien actualmente está involucrada como guionista en la serie WandaVision de Disney+.

Advertisement

La primera película de Carol Danvers fue escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, pero según un reportaje de The Hollywood Reporter, no participarán en la secuela sino que, en cambio, serán los responsables de una nueva serie de Disney+ que aún no ha sido anunciada. Por otro lado, Captain Marvel 2 contará con la participación de una de las mentes maestras de WandaVision, la serie de Wanda Maximoff y Vision que tendrás que ver si quieres entender por completo la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

El futuro de la Capitana Marvel en el MCU todavía no había sido definido, aunque indudablemente el personaje regresaría para más películas. La última vez que vimos a Carol Danvers fue en Avengers: Endgame. Sin embargo, en Spider-Man: Far From Home pudimos ver a dos personajes de su primera película, los Skrull que tomaron la identidad de Nick Fury y Maria Hill en la Tierra, mientras que los verdaderos exagentes de SHIELD están ocupados lidiando con esa amenaza espacial que parece aproximarse, como pudimos ver en las escenas post–crédito de Captain Marvel. [vía The Hollywood Reporter]