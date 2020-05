The Mandalorian

Baby Yoda regresa en octubre. Imagen : Lucasfilm / Disney.

La industria del cine y la televisión se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus (como básicamente cualquier otra industria). Esto ha resultado en el retraso y cancelación de estrenos de series y películas, incluyendo muchas de los estudios de Disney. The Mandalorian, sin embargo, no retrasará la llegada de su temporada 2.

Así lo ha confirmado en declaraciones a CNBC Bob Chapek, el nuevo director ejecutivo de Disney (sucesor de Bob Iger), en las que también mencionó algunos de los planes de su compañía para la reapertura de los parques temáticos, comenzando por el de Shanghái. Chapek mencionó que todo el rodaje de la temporada 2 de The Mandalorian finalizó antes de la cuarentena impuesta para luchar contra la pandemia del covid–19, por lo que la post–producción continuó de forma remota, con los trabajadores en sus casas.

“La post–producción ha podido continuar y actualmente están trabajando en ello, por lo que no habrá ningún retra so para The Mandalorian”, lo que significa que la segunda temporada de la serie llegará en octubre a Disney+, como siempre ha estado planeado.

Se especula que Jon Favreau ya está trabajando en lo que será la historia de la tercera temporada de la serie. Mientras tanto, Mando y Baby Yoda no sufrirán el mismo destino que películas como Black Widow, Mulan y Dr. Strange 2, entre tantas otras, que retrasaron sus estrenos debido a la pandemia y la incertidumbre de cuándo podrán volver a funcionar los cines. The Mandalorian, en cambio, no tiene ese último problema. [CNBC vía Verge]

