Grandes noticias para los fanáticos de los videojuegos y de las buenas historias. The Last of Us, la serie live action basada en el juego del mismo nombre, llegará a las pantallas del mundo el 15 de enero de 2023. Así lo ha adelantado la app oficial de HBO Max, el servicio de streaming de HBO.

La serie lleva algunos años en desarrollo, y el rodaje de la primera temporada se llevó a cabo entre 2021 y 2022. Sin embargo, se desconocía cuándo debutaría el primer episodio en HBO, pero la app de HBO Max ha revelado que el día será el 15 de enero. Originalmente, se esperaba que HBO anunciara la fecha de estreno en algún momento de esta misma semana.

Creada y escrita por Craig Mazin (responsable de la serie Chernobyl) y Neil Druckmann (director y escritor del juego original), la serie contará la historia de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, mientras atraviesan un Estados Unidos post apocalíptico en medio de seres horribles y personas casi tan despreciables como los infectados por la pandemia de hongos que enfermó al planeta en el mundo del juego. La serie será una adaptación directa del primer título, pero con algunas diferencias y expansiones narrativas.



La primera temporada consta de 10 episodios y su banda sonora está compuesta por Gustavo Santaolalla, quien creó la música ic ónica del videojuego. [vía Polygon]