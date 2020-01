La zona de exclusión de Fukushima rebosa vida años después del desastre nuclear

Filed to:

Un jabalí salvaje grabado junto a Fukushima

F oto : University of Georgia

El au g e de la vida silvestre en la zona de exclusión de Chernobyl ha sido largamente documentado durante muchos años , y su última aparición ha sido en la serie Our Planet de Netflix . Una nu eva investigación señala que la vida silvestre está experimentando un florecimiento similar en la zona de exclusión de Fukushima en Japón. No importa lo mucho que los humanos arrui nen el planeta, la naturaleza parece encontrar una manera de recuperarse una vez que nos quitamos de en medio .

En 2011, un terremoto y un tsunami posterior causaron el colapso de la planta nuclear de Fukushima y llevaron al gobierno japonés a evacuar un área aproximadamente del tamaño de la ciudad de Los Ángeles a medida que la radiación se iba extendiendo por la región. Es e área quedó finalmente dividida en tr es zonas: una donde las personas pued en vivir, una donde algunas ár eas son seguras para vivir y otra zona restringida que no resulta segura p ara la población humana debido a los altos niveles de radiació n que hay .

Esa división ha ayudado a estructurar la vida humana en la zona después del desastre, pero también les dio a los investigadores una oportunidad sin precedentes para ver cómo la vida silvestre respondía a los cambios en e l hábitat y a la radiación. Gran parte del trabajo sobre cómo la radiación de Fukushima ha afectado a los animales se ha centrado en individuos o en grupos pequeños y ha examinado en gran medida los impactos moleculares de la radiación. Pero el nuevo estudio publicado el lunes en Frontiers in Ecology and the Environment analizó el nivel de población de la vida silvestre al extender 120 cámaras trampa por las tres zonas.

Un mapache japonés grabado cerca de Fukushima. Macacos japoneses fotografiados cerca de Fukushima. Un serow japonés 1 / 3

Finalmente, 14 cámaras fallaron, pero los investigadores consiguieron capturar más de 267.000 imágenes en dos períodos de 60 días. Eso permitió una vista sin precedentes de los animales que deambulan por el campo de Fukushima. Las imágenes que capturaron muestran la enorme capacidad de la vida para abrirse paso. Este vídeo con timelapses de algunos de los lugares muestra pequeños jabalís siendo amamantados por sus madres, monos paseando y hasta un zorro deambulando con un conejo en la boca.

Las criaturas más comunes vistas en cualquiera de las zonas fueron los jabalíes (que no deben confundirse con los facóceros); su población en la zona de exclusión era el doble que en la zona donde estaba restringido el paso de los humanos y tres veces la de la zona donde viven los humanos. De hecho, la mayoría de las especies tenían poblaciones más altas en las zonas de exclu sión , donde la radiación era mayor . Los mapaches y el serow japoné s — un ungulado parecido a una cabra— son la excepción a esta regla, ya que tenían poblaciones más altas en las zonas habitadas .

“Con el tiempo, algunas especies de vida silvestre han respondido favorablemente a la ausencia de seres humanos, incluso en presencia de altos niveles de radiación, y ha habido un repunte de la vida salvaje en las zonas evacuadas ”, dijo Thomas Hinton, radioecólogo del Instituto de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Fukushima y que participó en el estudio.

Dice mucho sobre la humanidad que los animales prefier a n vi vir en zonas radioactivas que cerca de los humanos , pero ahí están . Ahora en serio , los resultados de este estudio muestra n cómo la vida silvestre puede prosp erar en lugares de donde los hum a nos deben escapar . El estudio señala que los datos d e l as cámaras tra mpa no mostraron anormalidades a nivel poblacional en ninguna de las especies estudiadas, aunque otros hallazgos han demostrado que la radiación de Fukushima ha causado efectos en la salu d de los animales , como daños en el ADN de las lombrices terrestres o la disminución reproductiva de los azores .

Los humanos han ejercido una presión abrumadora sobre los animales de todo el mundo, desde el Amazonas, donde se queman zonas enteras para limpiar la tierra , hasta Australia, donde la crisis climática ha provocado una ola masiva de muertes. Est e tipo de cosas nos han llevado al borde de una sexta extinción masiva, con hasta un millón de especies en riesgo de extinción debido a las actividades humanas. Est o ya debería darnos mucho que pensar, y mucho más si tenemos en cuenta que las consecuencias de una extinción masiva harán inevitablemente que la vida en la Tierra sea más difícil para nosotros.

Fukushima ha sido una reconstrucción involuntari a de la vida salvaje , pero muestra lo que puede suceder en un tiempo relativamente corto y nos enseña el éxito que podría tener algo así si lo hiciésemos con algún tipo de planificación. Solo necesitamos actuar juntos y hacerlo lo antes posible.

“Los humanos son el cáncer de la naturaleza”, dijo Hinton. “Nuestra constante expansión tiene impactos perceptibles en muchas especies de la vida silvestre. Sin embargo, la naturaleza es resistente y si se reduce el estrés de la presencia humana , muchas poblaciones podrían recuperarse y aumentar en número ”.