Los guionistas de Avengers: Endgame explican qué cambió para qué el Capitán América pudiera levantar a Mjolnir

La escena en la que Capitán América se alza empuñando el martillo de Thor es una de las más emocionantes de Avengers: Endgame. Tiempo después de ver la película, muchos fans se siguen preguntando por qué Steve Rogers fue digno de empuñar a Mjolnir en ese momento y no antes. Hay una razón, y se llama Bucky.



La pregunta de qué hizo que de repente Rogers sí fuera digno de Mjolnir tiene aún más lógica si tenemos en cuenta que el Capi no pudo levantar el martillo en aquella distendida escena de Avengers: Age of Ultron. Muchos entusiastas pensaron entonces que Rogers notó que podía levantarlo pero prefirió no hacerlo para no avergonzar a Thor.

Durante un reciente directo en Twitter en el que volvieron a ver Endgame, los guionistas Christopher Markus and Stephen McFeely soltaron una pequeña perla de información al respecto: “Aún no es completamente digno (de levantar el martillo). Aún le queda librarse del secreto de la muerte de los padres de Tony”.

Poco después de desmantelar el cuartel general de Hydra en Sokovia, Steve Rogers y Black Widow vieron el famoso vídeo que los espectadores solo pudimos ver al final de Civil War en el que se ve a Winter Soldier matando a los padres de Tony Stark.

Sabedores de que esa información dañaría gravemente la moral de Tony y la unidad del grupo, ambos deciden mantener el secreto. A la postre, resulta que el fracaso de Rogers a la hora de levantar a Mjolnir en aquel momento no tenía que ver con su caballerosidad hacia Thor, sino con el hecho de que le ocultaba un secreto terrible a uno de sus mejores amigos. Pasada Civil War y purgada esa culpa, el Capi convocó a Mjolnir en el momento en el que más lo necesitábamos... Y Mjolnir respondió.

Los aplausos de aquel momento en el cine todavía protagonizan vídeos en YouTube. A veces me surge la duda de si este tipo de respuestas de los guionistas son oportunistas y unen esos hilos a toro pasado o lo tenían todo planeado desde el principio. Sea como sea, el intrincado tapiz de historias que el MCU ha tejido a lo largo de 10 años me sigue pareciendo un trabajo sencillamente increíble. [CBR vía The Illuminerdi]