Los procesadores de 11ª generación son el salto que Intel necesitaba (sobre todo en juegos)

Un chip Intel Tiger Lake de 11ª generación con GPU integrada Iris Xe Graphics Foto : Intel

La plataforma Tiger Lake de Intel podría ser el salto en gráficas integradas y potencia que Intel lleva necesitando media década. Mi pensamiento inmediato cuando Intel anunció sus tan esperados procesadores móviles Tiger Lake de 11ª generación a principios de este mes fue: “justo cuando Apple se muda a su propia CPU”. El rendimiento que prometen en tareas de edición de vídeo y productividad definitivamente llamó mi atención, pero la promesa de juegos en 1080p a 60 fps me hizo abrir mucho los ojos. En juegos con gráficos exigentes, 60 fps a 1080p es un gran logro para una GPU integrada. He pasado poco tiempo con el último procesador móvil de Intel y, si bien no siempre ha cumplido esa promesa, lo que Tiger Lake puede hacer en general sigue siendo tan impresionante que probablemente sea uno de los los mejores procesadores con gráfica integrada que existen.

Tiger Lake no está disponible en ordenadores portátiles, de momento, pero cuando Intel me ofreció la oportunidad de probarlo, naturalmente dije que sí. Esta no es una review completa de la última CPU móvil de Intel. No tuve tiempo de hacer una ronda completa de pruebas o ver cómo se compara en eficiencia con la batería respecto a sus predecesores y competidores, pero me hice una idea decente del potencial de Tiger Lake y es realmente impresionante.

Intel me envió un portátil para pruebas con un Core i7-1185G7. No es un diseño de ningún fabricante y los resultados pueden cambiar en función de los modelos finales del fabricante o de Intel. Los procesadores móviles de 11ª generación de Intel son un sistema en un chip (SoC) que integra la CPU, la GPU y la RAM soldadas en un solo circuito. Este Core i7 con Iris Xe Graphics tiene 4 núcleos/8 hilos y una frecuencia máxima de 4,80 GHz. En comparación, el Ryzen 7 4800U de AMD con gráfica Radeon integrada tiene 8 núcleos/16 hilos y un reloj con una frecuencia máxima de 4.2GHz.

Preinstalado en la unidad de prueba, Intel incluyó los mismos programas que presentó durante sus propias pruebas, que se centraron en tareas de edición de video y fotos, como colorear y transcodificar. Los benchmarks utilizan scripts automatizados para ejecutar esas tareas en los programas reales, por lo que es una medida más precisa de cuál sería el rendimiento en un escenario real que una prueba completamente sintética. No te preocupes, hice mis propias pruebas para complementar las que sugirió Intel. Más sobre eso en un momento.

Para desglosar las pruebas que proporcionó Intel: Adobe Premiere transcodificó un vídeo MP4 de 402 MB en un archivo más pequeño de 37,1 MB; One Compute Photo Workflow midió cuánto tiempo se tarda en colorear y escalar varias fotos de varias dimensiones, y One Compute Productivity Workflow utilizó programas como los de Microsoft 365 para medir cuánto tiempo lleva realizar ciertas tareas.

Si bien no tengo un ordenador portátil con un procesador Intel de décima generación comparable a la mano, pude ejecutar los mismos scripts de referencia en un Ryzen 7 4800U con gráfica Radeon integrada, el mismo que comparó Intel durante su evento. Probablemente esto no sea una sorpresa, pero el Intel supera fácilmente al AMD en los benchmarks proporcionados por Intel. Es mucho más rápido que el AMD cambiando el tamaño de las fotos, etiquetando fotos y codificando vídeo, pero solo un poco más rápido coloreando y exportando archivos de Word y Powerpoint.

Para el etiquetado de fotos, la diferencia entre Intel y AMD era tan grande que no encajaba correctamente en un gráfico. El Intel tardó 30 segundos en analizar 1000 fotos para etiquetar; el AMD, 110 segundos.



Pero recuerda, estos son benchmark elegidos por Intel para mostrar el poder de Tiger Lake. Es por eso que aparte ejecuté la batería de pruebas estándar que usamos en nuestras reviews en Gizmodo. Y ahí es donde Intel comienza a perder parte de su liderazgo. Para ser justos, la CPU de Intel tiene menos núcleos/subprocesos que AMD, lo que afectará la forma en que maneja las cargas de trabajo dependientes del núcleo/subproceso.

El Ryzen 7 4800U fue más rápido que renderizando imágenes en Blender que el Intel Core i7-1185G7. Las puntuaciones de Geekbench 4 son un empate; Intel tiene la puntuación de un solo núcleo más rápida (por mucho) y AMD tiene la puntuación de varios núcleos más rápida (por mucho). Parece que en esta área el tira y afloja continúa.

Pero la GPU integrada de AMD no es rival para la gráfica Iris Xe de Intel cuando se trata de juegos. Intel tenía una ventaja de 12-13 fps sobre AMD en juegos con gráficos más exigentes. Far Cry 5, uno de los juegos más indulgentes en nuestras pruebas de referencia habituales, promedió 35 cuadros por segundo a 1080p en bajo. A 720p en bajo, el juego promedió 55 fps. El chip AMD simplemente no podía seguir el ritmo.

Pero lo que es más importante, el rendimiento de la GPU integrada Xe también supone un gran salto con respecto a la UHD Graphics 630 actual de Intel, que promedia 17 fps, y sigue siendo un gran salto con respecto a la variante Intel Core i7-1065G7 Iris Plus Graphics 25 W, que promedia 33 fps. El Xe no llega a 1080p y 60 fps, pero obtener la misma velocidad de fotogramas a una resolución más alta que los gráficos Iris de la generación anterior. ¡Y es una GPU integrada! No una gráfica discreta de Nvidia en típica de portátiles gaming. Este es el tipo de chip que encontrarás en ordenadores Dell o HP típicos de $1000 y hace que los juegos, aunque con menor calidad visual, sean una posibilidad real.

Intel no dijo que todos los juegos se podrían jugar a 1080p con las Iris Xe Graphics, pero parece que podrían ser muchos más de lo que mostró en su evento de prensa de agosto de 2020: PlayerUnknown’s Battlegrounds, Grid, Mount & Blade II: Bannerlord, Doom Eternal y Battlefield V.

Jugué a Doom a 45 fps y 1080p con gráficos en bajo. A 720p en bajo, supera los 60 fps. Una vez más, una mejora impresionante en todo el panorama de gráficas integrados. Si bien no cumple la promesa de 1080p/60 fps, ejecutar Doom a 45 fps se ve y siente supersuave.

Battlefield V osciló entre 34-54 fps a 1080p con gráficos en bajo, pero funciona entrecortado. Bajar la resolución a 720p estabilizó el juego y aumentó la velocidad de fotogramas a 64 fps. Juegos menos exigentes gráficamente, como Life is Strange: Before the Storm lograron los sorprendentes 60 fps en la configuración “Hella High” a 1080p. Overwatch se aceleró a 100 fps en 1080p. La pantalla ordenador de pruebas de Intel es de solo 14 pulgadas, por lo que jugar juegos a 720p no parecía tan diferente a 1080p. Incluso con las gafas puestas, no podía notar la diferencia.



Mi única preocupación en este punto es qué tan rápido se calienta el chasis. Los fabricantes deberán aislar cuidadosamente sus ordenadores portátiles o se arriesgarán a terminar con un chasis que se sobrecalienta... demasiado para jugar pasados 10-20 minutos. No vi que la temperatura de la CPU superara los 80 ºC mientras jugaba, y el calor es un problema mucho menor si estás usando tu ordenador portátil para escribir un documento de Word, pero es algo a tener en cuenta.

En general, estoy muy impresionada por lo que veo hasta ahora del procesador de 11ª generación de Intel con Iris Xe Graphics. Definitivamente no va a reemplazar mi PC de escritorio. Pero Intel ha dado todo de sí esta vez. Como si los ordenadores portátiles no fueran a ponerse más interesantes con Apple Silicon y AMD comenzando a tomar una mayor participación del mercado, Intel ha saltado de nuevo al ring. Estoy deseando tener en mis manos algunos dispositivos finales.