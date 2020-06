Filed to: the mandalorian

Vimos a Mark Hamill en una escena de The Mandalorian y no lo supimos. Imagen : Lucasfilm.

The Mandalorian es la primera serie live action del universo de Star Wars, y sus creadores, Jon Favreau y Dave Filoni, la llenaron de homenajes, guiños y easter eggs a las películas y más. Uno de estos homenajes fue nada menos que un cameo de Mark Hamill, el legendario actor que dio vida a Luke Skywalker.

Así lo han revelado en Disney Gallery: The Mandalorian, el documental que detalla el desarrollo de la The Mandalorian. En el episodio número 5 de la serie, llamado “El pistolero”, vemos que el misterioso mandaloriano sin nombre se dirige a Tatooine, lo que de por sí ya es un tributo a Star Wars: A New Hope y la trilogía original de películas. Al llegar a este planeta, Mando se dirige a una cantina en la búsqueda de información, y esta es la misma cantina en la que Luke Skywalker y Obi–Wan Kenobi conocieron y contrataron a Han Solo.

La diferencia es que durante los acontecimientos de A New Hope no estaba permitido el acceso de androides a la cantina, algo que parece haber cambiado con el paso de los años. Ahora, incluso hay un androide que atiende a los clientes del establecimiento, y ese androide no es otro sino EV-9D9, a quien vimos en Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi trabajando para Jabba el Hutt, como el encargado en registrar sus nuevas “adquisiciones”.

La voz del androide E V-9D9 fue interpretada por Mark Hamill. Imagen : Lucasfilm.

Y sí, como probablemente lo has imaginado, este androide ha sido interpretado por Mark Hamill, o mejor dicho, su voz. Y es que Hamill no solo es un actor de cuerpo completo sino que también es un experto interpretando la voz de personajes, incluyendo haber dado vida a una de las mejores versiones del Joker en la historia de las adaptaciones de Batman al cine y la televisión: el Joker de la serie animada de los 90 (y de muchos videojuegos).



Este pequeño cameo fue solo uno de tantos tributos que Favreau y Filoni incluyeron en The Mandalorian, incluyendo la aparición de un X–Wing que en realidad forma parte del parque temático Galaxy’s Edge o guiños al conocido especial de navidad de Star Wars de los 80, entre otros. [vía /Film]