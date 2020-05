Por qué no paras de devorar literatura y cine de terror durante la pandemia, según Stephen King

Si eres de aquellas personas que están pasando el encierro en casa por culpa de la pandemia devorando todo tipo de literatura o cine de terror, el maestro del género, Stephen King, tiene una explicación muy sencilla para ello.



El famoso escritor habló esta semana con Stephen Colbert como parte de su The Late Show. En un momento dado durante la conversación sobre la pandemia de coronavirus, King explicó lo siguiente sobre el mayor consumo de “terror” encerrados en casa:



Creo que las personas gravitan hacia las historias de terror cuando los tiempos son difíciles y dan miedo, y eso es cierto ahora, porque cuando vas a una historia de terror como If It Bleeds, o Gerald’s Game, o cualquiera de las cosas que he escrito… las lees, y las situaciones son aún más horribles que estar bajo arresto domiciliario sin papel higiénico.

Y cuando terminas, cierras el libro y has tenido un lugar donde poner tus miedos por un tiempo. Has podido decir: ‘Estos problemas son mucho peores que los míos’. Y luego cierras el libro, y puedes irte a la cama y dormir como un bebé. Al menos esa es la teoría.