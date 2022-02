Aunque en Sony Pictures deben andar todavía frotándose las manos con el éxito en taquilla de Spider-Man: No Way Home, no dejan de lado sus próximos proyectos, para los que prepara algunos fichajes de relumbrón como el del conocido actor Russel Crowe.

Así lo han desvelado en The Hollywood Reporter, donde aseguran que Crowe saldrá en el próximo film de Sony Kraven El Cazador. No se sabe todavía cuál será su papel en la película, aunque no será el del propio Kraven, que estará interpretado por el actor inglés Aaron Taylor Johnson. Según las fuentes de The Hollywood Reporter “s e dice que muchos de los personajes principales de la película son miembros de la familia de Kraven”, por lo que no sería descabellado pensar que Crowe podría tratarse de uno de ellos .

Está previsto que Kraven el Cazador se estrene el 12 de enero de 2023, por lo que no solo llegará después de Morbius, sino también de Spider-Man: Across the Spider-Verse (parte uno), que sabemos que tendrá también ciertas implicaciones en el desarrollo del nuevo Spider-Verso que está montando Sony .

Curiosamente no es la primera vez que Russel Crowe participa en una película de superhéroes . Ya representó el papel de Jor-El en la película de Zack Snyder El hombre de acero y también hará de Zeus en el nuevo film de Taika Waitiki Thor: Love and Thunder.