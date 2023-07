Samsung ya presentó su nueva familia de smartphones plegables: el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5. Y este año, el modelo más llamativo sin lugar a dudas es el Flip, ya que es el que ha vivido más cambios estéticos en comparación a la generación anterior. Pero no solo estéticos, sino prácticos, porque honestamente, hay un salto enorme de la pantalla externa de 1,9” al nuevo panel de 3,4 pulgadas.

Pudimos probar ambos dispositivos durante una sesión privada prensa y comunicadores, además de también dar un vistazo a la nueva familia de tablets de la compañía, las Galaxy Tab S9. Pero aunque las Tab S9 también lucen muy interesantes y tienen un hardware potente y renovado, la mayor parte de mi atención se centró en los smartphones; lo he dicho en ocasiones anteriores, durante los últimos dos años me he hecho cada vez más “creyente” de los smartphones plegables no como un reemplazo de los smartphones tradicionales, sino más bien como una alternativa que ofrece otras opciones y funcionalidades, ya sea en materia de multitarea, funciones exclusivas al tener dos pantallas, o simplemente en look.

Comenzando por el Galaxy Z Flip 5, de nuevo, su mayor novedades es su pantalla externa de mayor tamaño y las posibilidades que ofrece. Es muy cómodo usar este panel externo como visor para tomar fotos selfies o grabar videos usando la cámara principal, pudiendo elegir qué modo usar (foto, video, modo retrato, etc) e iniciar la grabación de forma manual, o iniciar el temporizador para tomar una foto levantando la mano, como saludando a cámara. Además, esta pantalla cuenta con acceso a aplicaciones optimizadas para el panel, como Google Maps y WhatsApp (lo cual resulta extremadamente útil), e incluso YouTube y Netflix.

Es importante tener acceso a este tipo de aplicaciones sin abrir el teléfono porque da versatilidad de uso. No será necesario abrir el teléfono para revisar rápidamente una dirección en el mapa, o responder un mensaje en WhatsApp. Aunque la pantalla del Galaxy Z Flip 4 tiene acceso a widgets, notificaciones y respuestas rápidas, tener una pantalla más grande es, sencillamente, mucho más útil y práctico.

Tanto el Galaxy Z Flip 4 como el Galaxy Z Fold 4 se sienten muy bien en la mano. Su construcción se siente sólida y compacta, con un peso agradable en ambos modelos (y acorde a su tamaño). Otro cambio importante en esta generación es que han modificado la bisagra para que no haya un espacio abierto al momento de “cerrar” el teléfono. Ahora, el cierre es prácticamente absoluto. Y por último, tanto el Z Fold 5 como el Z Flip 5 cuentan con pantallas internas con un pliegue que se nota aún menos que antes. No ha desaparecido por completo, quizás eso suceda en alguna próxima generación, pero sí que se notan mucho menos. Cuando miramos el teléfono de frente son casi imperceptibles.

De resto, ambos teléfonos incluyen un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (edición “para Galaxy”), y 8 y 12 GB de RAM para el Flip 5 y el Fold 5, respectivamente. Este es el mismo procesador del Galaxy S23 Ultra, por lo que tiene potencia de sobra para cualquier juego y cualquier aplicación. En el caso del Z Fold 5, la multitarea sigue siendo uno de sus mayores atractivos, pudiendo abrir hasta tres ventanas de aplicaciones en simultáneo y una cuarta aplicación como ventana flotante. De hecho, en la demostración revelaron que se puede usar un juego en la mitad de la pantalla, o en un espacio superior, y dejar una franja para otra app como WhatsApp, por lo que puedes jugar y responder mensajes en simultáneo, aunque no se si personalmente tenga la capacidad de jugar bien y además seguir una conversación por WhatsApp, tendré que probarlo.

En general, en mis primeras pruebas me queda claro que esta es una generación que satisface algunas carencias de la generación anterior. En el caso del Flip 5, el cambio es más grande gracias a la nueva pantalla; en el caso del Fold 5, los cambios se sienten más sutiles al no cambiar su look. La cámara del Z Fold 5 es el mismo sistema que incluye el Galaxy S23+, por lo que en el apartado de fotos también hay una mejora. El Flip 5, en cambio, básicamente es el mismo sistema de cámaras que la generación anterior, pero Samsung dice que aún así hay mejores resultados en foto y videos gracias al nuevo procesador y a la IA del sistema.

Sin duda, tras estas primeras pruebas me quedo con mucha curiosidad de lo que pueden hacer los nuevos plegables de Samsung. En el futuro les contaremos más en nuestras reviews detalladas.