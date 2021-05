Sony no está trabajando en una película del juego God of War

Imagen : Sony Interactive Entertainment.

Sony lleva algún tiempo con planes de llevar sus franquicias de videojuegos de PlayStation a la gran y a la pequeña pantalla, sin embargo, adaptar la saga de God of War como una película no está en sus planes, al menos por ahora.

Así lo han asegurado portavoces de Sony en un extenso artículo de The New York Times en el que hablan de sus adaptaciones para el cine y la televisión. Y es que actualmente se encuentra en desarrollo una película de la saga Uncharted, protagonizada por Tom Holland, y una serie de televisión para HBO de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Los rumores indicaban que God of War sería la próxima franquicia en ser adaptada. Una película de Ghost of Tsushima también está en desar rollo.

Pero no es así. Sony ha desmentido estos rumores indicando que no tienen planes de llevar a Kratos y Atreus al cine o a la televisión, al menos por ahora. ¿Lo harán en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.

Lo cierto es que las franquicias exclusivas de Sony suelen tener un aspecto bastante cinemático, centradas tanto en la jugabilidad como en la narrativa, y son justamente estas historias las que tienen potencial para ser convertidas en una serie o en una película. Tras el exitoso juego de God of War de 2018, es imposible no pensar en el potencial que tiene la saga para dar el salto a otro formato. Mientras tanto, la próxima adaptación de un juego de PlayStation que podremos ver será la película de Uncharted, que llega en febrero de 2022. [The New York Times vía Destructoid]