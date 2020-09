Todo lo que sabemos de la segunda temporada de The Mandalorian

the mandalorian

Imagen : Lucasfilm.

Recientemente, tras una larga espera, por fin pudimos ver el tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian. Es un tráiler épico que nos ofrece un fantástico adelanto de lo que está por venir, pero al mismo tiempo no revela casi nada sobre lo que está sucediendo en esta galaxia muy, muy lejana.



Entonces, para completar algunos de los espacios en blanco que el tráiler intencionalmente deja en materia de información, queremos recapitular todas las noticias que hemos escuchado hasta ahora. Aquí está todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre la segunda temporada de The Mandalorian desde el final de la primera.

La información oficial

No hay “mucho” en términos de noticias oficiales, dado Lucasfilm trata de mantener todo en secreto, pero hay algunas pocas. Sabemos que el programa regresa a Disney+ el 30 de octubre en la mayor parte del mundo (pero a Latinoamérica llega en noviembre). Una vez más serán ocho episodios (lo que significa que es probable que obtengamos la temporada completa antes de que termine el año), aunque no todos los episodios tendrán la misma duración. Habrá mas personajes nuevos (más sobre eso a continuación), más planetas, estará más presente esa sensación galáctica, y no todos los episodios se centrarán únicamente en el Mandaloriano y el Niño.

El misterioso personaje interpretado por Sasha Banks en el tráiler. Captura de pantalla : Lucasfilm.

Los eventos comenzarán prácticamente justo después del final de la primera temporada, con el Mandaloriano (también conocido como Din Djarin o simplemente como “Mando”) y el Niño (también conocido como Baby Yoda) partiendo para descubrir su lugar en el mundo. Como era de esperar, serán perseguidos por el portador del Darksaber o sable oscuro, Moff Gideon, cuya relación con Mando probablemente cambiará (y usará mucho ese Darksaber).

Los episodios serán dirigidos por el co-creador de la serie Jon Favreau (por primera vez), Carl Weathers (quien interpreta a Greef Karga en la serie), Robert Rodriguez y Peyton Reed, además de directores que regresan como Dave Filoni, Rick Famuyiwa y Bryce Dallas Howard. (Son solo siete nombres, así que alguien deberá dirigir dos).



En cuanto a las revelaciones en el tráiler, básicamente solo refuerza la información anterior. Nuevos planetas, un viaje más grande, etc. Muy pocos detalles específicos. Hay algunas peleas gamorreanas (de las que Favreau bromeó el año pasado) y un misterioso personaje nuevo interpretado por la superestrella de la WWE Sasha Banks. Esa, de lejos, fue la mayor revelación, aunque no estamos seguros de a quién interpretará.

Si estos te parecen pocos detalles, bienvenido al club. Es mucho y nada al mismo tiempo. Pero también hemos escuchado muchas cosas no oficiales.

Los rumores

La mayoría de los rumores más importantes sobre lo que puede suceder en la segunda temporada de The Mandalorian tienen que ver con el casting o elenco. La más jugosa es que Rosario Dawson se une a la serie como Ahsoka Tano, la legendaria ex–aprendiz de Jedi convertida en rebelde, que sería la primera vez que veríamos al personaje de Dave Filoni y George Lucas en live action. Si eso es cierto, sería un personaje que conoce la importancia del Niño y podría ayudar al Mandaloriano en su búsqueda. Además, también le queda mucho por contar en su propia historia.



Otro emocionante rumor tiene que ver con otro cazarrecompensas con armadura mandaloriana. Creemos que Temura Morrison, quien interpretó a Jango Fett, la base para el Ejército Clon, podría unirse a la serie como nada menos que el ex–residente del Sarlacc, Boba Fett. Dado que Boba Fett es literalmente un clon genético de Jango, en realidad, Morrison es el único actor que podría hacer el trabajo. Sin embargo, no dejamos de preguntarnos: “¿acaso Boba no está muerto?” Tendremos que esperar para ver.

Gina Carano (Cara Dune) dice que no todos estos rumores son ciertos. Imagen : Lucasfilm.

Pero espera, hay mas. Antes de la primera temporada de The Mandalorian, la última vez que los fans de Star Wars vieron el Darksaber, estaba en manos de Bo-Katan Kryze, un personaje animado cuya voz la interpretó Katee Sackhoff tanto en The Clone Wars como en Rebels. Bueno, dado que ya no lo tiene, parece probable que quiera recuperarlo. Se rumorea que Sackhoff podría repetir su papel en la serie, solo que esta vez en live action. Este rumor de casting, entre todos, es el que tiene más sentido. La historia ya está bien planteada.



Ah, y también es posible que Morrison haga una doble función y también interprete al Capitán Rex, básicamente completando los sueños de Dave Filoni sobre Clone Wars. Pero, de nuevo, eso es solo un rumor.

Esos son los nombres de los personajes más importantes en términos de rumores, pero son solo el comienzo. Supuestamente el actor Timothy Olyphant también se unirá a la serie, en un papel menor, interpretando a un personaje salido de las novelas llamado Cobb Vanth. Vanth usa un viejo conjunto de armadura mandaloriana que encontró en Tatooine (jum, ¿no estaba el pozo Sarlacc en Tatooine?), y se dedica a mantener la paz y la justicia en un asentamiento cercano. Él no es mandaloriano, solo se hace pasar por uno. Si Olyphant realmente está desempeñando ese papel, tal vez se cruzaría con cualquier número de mandalorianos cazarrecompensas, y probablemente no estarían muy contentos con él. Una vez más, es solo un rumor, pero es uno intrigante y fascinante.

Por último, el gran rumor final del casting: Michael Biehn, coprotagonista de Aliens y Terminator, aparentemente se ha unido a la serie en un papel no especificado.

Gina Carano, miembro del elenco de The Mandalorian, dijo recientemente que “algunos son ciertos, otros no lo son”, con respecto a los rumores de casting, por lo que el tiempo dirá si está siendo honesta o no. De cualquier manera, todos estos personajes de alguna manera encajan en una historia que parece encajar con la información oficial. Solo necesitamos más detalles para unirlo todo.

¿Y la temporada 3?

Imagen : Lucasfilm.

Lo último no oficial, pero muy probable, que debes saber sobre la segunda temporada de The Mandalorian es que es poco probable que sea el final de la serie. Si bien la pandemia de covid-19 ciertamente ha dificultado la producción de contenido, fuentes creíbles dicen que la tercera temporada ya está en desarrollo. Esto significa que indiferentemente de si todos los rumores anteriores sean ciertos o no, es muy probable que haya más Mando en camino.



Descubriremos mas sobre todo esto si Lucasfilm estrena un segundo tráiler, y aún más cuando la segunda temporada de The Mandalorian se estrene el 30 de octubre.

