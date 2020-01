Ya sabemos de qué tratará el nuevo anime de The Witcher en Netflix

Filed to: The Witcher

Izquierda: Vesemir en The Witcher 3 (CD Projekt). Derecha: Henry Cavill como Geralt de Rivia en The Witcher (Netflix).

Netflix está haciendo una película de The Witcher en anime, pero esta vez no se centrará en las aventuras del “Lobo Blanco”, sino mas bien del que se convertirá en su mentor, aquel que le enseñará casi todo lo que sabe a Geralt de Rivia.



A Netflix parece habérsele escapado la sinopsis oficial de la nueva película, llamada The Witcher: Nightmare of the Wolf, directamente en la plataforma de streaming. Según la sinopsis, la película de anime será una historia de origen de Vesemir, el mentor (y también figura paterna) de Geralt.

“Mucho antes de que se convirtiera en el mentor de Geralt de Rivia, Vesemir comenzó su propio viaje como un Brujo después de que una persona misteriosa, conocida como Deglan, se hicera con el joven Vesemir a través de la Ley de la Sorpresa”.

Esa misma ley, como revela la serie, es la que crea ese lazo irrompible entre Geralt y Ciri, cuya aventura juntos aún no hemos comenzado a ver.

La voz de un joven Vesemir se pudo escuchar en el último episodio de la primera temporada de The Witcher, interpretada por el actor Theo James, quien podría volver para dar voz al Brujo en el anime. Sin embargo, se espera que un Vesemir mucho más viejo aparecerá en la segunda temporada de la serie, y uno de los candidatos para interpretarlo sería Mark Hamill. También se espera que la historia lleve a Ciri y a Geralt a Kaer Morhen, la fortaleza donde entrenan los brujos.

The Witcher: Nightmare of the Wolf está a cargo de Lauren S. Hissrich, misma responsable de la serie, y se estrenará en algún momento de 2020. La segunda temporada de The Witcher, en cambio, llegará en 2021. [vía IGN]