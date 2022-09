Por mucho que no hagan más que proliferar proyectos de Star Wars últimamente, las películas no parecen estar teniendo la misma suerte. Star Wars: Rogue Squadron era la primera que iba a estrenar el casillero después del final de la era Skywalker , pero Disney ha decidido eliminarla por completo de sus planes.

La película, dirigida por Patty Jenkins, pretendía contar una historia completamente nueva inspirada en un grupo de pilotos rebeldes, pero ahora ha desaparecido del calendario de estrenos de Disney. The Hollywood Reporter ya había desvelado hace un año que la película se había tenido que retrasar por “problemas de agenda” con Patty Jenkins, pero estas nuevas noticias hacen temer lo peor: la cancelación total del proyecto.

A pesar de este revés, Disney tiene muchos planes reservados para Star Wars, solo que en forma de proyectos televisivos para su plataforma Disney Plus. El siguiente de la lista es Andor, cuyo estreno está previsto para el próximo 21 de septiembre, y que contará la historia d el famoso soldado rebelde que comenzó a fraguar los cimientos de la Rebelión.

Advertisement

No faltarán tampoco spin-offs, como la serie sobre Ahsoka Tano que llegará en 2023, ni proyectos de animación, como la nueva temporada de Visions y la segunda temporada de The Bad Batch. Además, dentro de un año veremos la temporada 3 de The Mandalorian y la enigmática The Skeleton Crew, protagonizada por Jude Law.

Si finalmente Star Wars: Rogue Squadron es cancelada del todo, pasarán unos cuántos años hasta la siguiente película de Star Wars que aparece marcada en rojo en el calendario de Disney. A día de hoy, está previsto que la primera película de la era post-Skywalker llegue en diciembre 2025, justo cuando se cumplen seis años del estreno de The Rise of Skywalker.