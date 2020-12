The Mandalorian es una serie fascinante, pero aún así, no se escapa de que hayan pequeños errores de rodaje o accidentes como la aparición de un hombre en vaqueros en una escena. Ahora, han descubierto otro error: se ha colado un helicóptero en una toma.

El error ocurre en el episodio número 14 de la serie (6to episodio de la 2da temporada), y en un momento que, si no has visto el episodio, supone un gran spoiler acerca de la historia y sus personajes. Podrás encontrar toda la información de esta curiosidad después del respectivo aviso de spoilers.

Aviso: si no has visto el 6to episodio de la 2da temporada de The Mandalorian, continúa bajo tu propio riesgo.