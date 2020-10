El océano Atlántico no ha estado tan caliente en al menos 2.900 años

Huracán Florence visto desde la Estación Espacial Internacional. Imagen : NASA ( Getty Images )

Más de 20 años después de entonar, “The water’s getting warm, so you might as well swim”, “All Star” de Smash Mouth sigue siendo profético. Caso en cuestión: un nuevo estudio encuentra que el Océano Atlántico acaba de tener su década más calurosa en al menos 2.900 años. Que alguien otorgue a Smash Mouth un doctorado y calcule el índice h de su discografía de inmediato.



Advertisement

Los nuevos hallazgos, publicados el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, se basan en una mezcla de núcleos de hielo y sedimentos, así como en datos de termómetros para rastrear el estado del Atlántico. El océano ha pasado por una conocida oscilación ascendente y descendente en la temperatura de la superficie del mar, conocida como oscilación multidecadal del Atlántico (AMO). Trazada durante cientos de años, AMO parece un patrón de onda bastante estable. En su fase cálida, puede provocar un mayor número de huracanes intensos, mientras que en su fase fría ocurre lo contrario. Además de los huracanes, la fase de AMO también influye en la temperatura y la precipitación en las masas de tierra inmediatamente adyacentes al océano y tan lejanas como la India.



Entonces, el estado de AMO es importante, especialmente sabiendo hacia dónde se dirige en un clima cálido. Para tener una idea de dónde ha estado AMO, los investigadores recurrieron a una fuente sorprendente: el sedimento en un lago en la isla Ellesmere en el Ártico canadiense. La región es una de las áreas fuertemente influenciadas por los cambios en las temperaturas del Océano Atlántico. Cuando el Atlántico se calienta, crea una mayor presión sobre la región, lo que resulta en una capa de nieve más delgada; menos capa de nieve significa menos escorrentía de sedimentos.



Advertisement

Los investigadores pudieron analizar el titanio en capa tras capa de sedimento del lago para crear una serie de tiempo de los últimos 2.900 años de temperaturas del Océano Atlántico. El hallazgo muestra que el patrón de ondas de los períodos cálidos y fríos se extiende al pasado, incluida una gran caída en el corazón de la Pequeña Edad de Hielo que se extendió desde 1300 hasta aproximadamente 1860. Desde entonces, ha ido aumentando constantemente, con un pico agudo en las últimas décadas.



Los científicos también compararon partes del nuevo Ártico canadiense con núcleos de sedimentos más cortos y de mayor resolución de otros lugares, incluido uno de la costa sur de Islandia que cubre los últimos 230 años aproximadamente. Ese registro se basa en Turborotalita quinqueloba, una diminuta criatura con caparazón amante del agua fría, como proxy de la temperatura. El núcleo muestra una caída en su número durante el siglo pasado, y la tasa de desaparición se aceleró.



Advertisement

En conjunto, los resultados muestran que “el reciente calentamiento del Atlántico no tiene paralelo” en al menos 2.900 años. Hay factores naturales que podrían estar influyendo en el cambio, pero es imposible no considerar el impacto del cambio climático. El sello distintivo del cambio climático es el calor, especialmente en los océanos. Las olas de calor marinas se han vuelto más comunes e intensas. Los hallazgos publicados el mes pasado muestran que el aumento de calor está provocando la estratificación de los océanos. El hielo marino del Ártico también cayó a su segundo nivel más bajo registrado en septiembre, nuevamente debido a los océanos más calientes.



En el Atlántico, el aumento del calor genera preocupaciones sobre cómo los patrones de precipitación podrían cambiar en lugares que dependen de la agricultura de secano, así como el riesgo de huracanes más intensos en la cuenca. Por supuesto, esto siempre iba a ser motivo de preocupación en un planeta que se sobrecalienta rápidamente, pero el nuevo estudio muestra lo lejos de los límites del clima pasado que estamos.