Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

En un mundo dominado por portátiles para gaming que parecen coches de carrera o naves espaciales alienígenas, el Asus ROG Zephrus G14 evita ese estereotipo. Las luces más llamativas provienen de una matriz de LED opcional en la tapa, pero nuestra unidad de prueba venía sin ella. Eso sí, si bien el Zephyrus G14 tiene un aspecto sobrio, puede superar al procesador Core i9-9980HK de Intel en varios tipos tareas. Pero tiene un problema grave: se calienta MUCHO.



El Asus ROG Zephyrus G14 es el primer ordenador portátil que viene equipado con los procesadores de gaming móviles más modernos de AMD, lo cual es interesante porque hasta ahora, Intel no había sido desafiada en este terraeno. AMD ha vendido procesadores móviles basados ​​en Ryzen desde 2018, pero no son comunes en los ordenadores portátiles, especialmente en los de gaming. Ahora, los principales fabricantes de ordenadores como Asus los están colocando en sus portátiles gaming por primera vez, y ahora Intel tiene una competidora seria. Siempre que los demás fabricantes de ordenadores portátiles consigan gestionar los problemas térmicos mejor que Asus. Más sobre eso en unos segundos.

Nuestro Zephyrus G14 viene equipado con un procesador Ryzen 9 4900HS de AMD, una gráfica Nvidia RTX 2060 Max Q, 16GB DDR4-3200 de memoria RAM y un SSD NVMe PCIe 3.0 de 1TB por 1450 dólares. Este es el modelo más avanzado, pero puedes optar por un procesador Ryzen 7 4800HS con una gráfica GTX 1660 Ti para reducir el coste. El precio varía según la configuración exacta.

Por lo general, el Ryzen 9 4900HS está destinado a competir con el Intel Core i9-9980HK, y aunque no tengo un ordenador portátil con esa CPU a mano, sí tengo el Intel NUC 9 Extreme con un procesador Core i9-9980HK móvil.

Como de costumbre, Intel domina en el ámbito de un solo núcleo, pero pierde ante el Ryzen 9 4900HS en benchmarks que dependen del rendimiento multinúcleo, como velocidades de renderizado, velocidades de transcodificación y juegos como Civilization VI. Renderizar una imagen 3D en Blender con el Core i9-9980HK me llevó 8:08 minutos. Con el Ryzen 9 4900HS solo me llevó 7:25 minutos. La transcodificación de un video 4K a 1080p a 30 fps me llevó 8:05 minutos y 6:53 minutos, respectivamente, y el tiempo por turno de la IA de Civilization VI fue de 8,8 ms contra 7,1 ms respectivamente. Incluso en el benchmark multinúcleo de Geekbench 4, el Ryzen 9 4900HS de AMD superó la prueba ante el Core i9-9980HK: 30468 vs. 29860.

En cuanto a la tarjeta gráfica, el NUC 9 Extreme de Intel tiene una RTX 2070 y el Zephrus G14 tiene un RTX 2060 Max-Q, por lo que no es de extrañar que el portátil Asus tenga un menor número de fotogramas por segundo en nuestros benchmarks de juegos. Pero la mayoría de las veces obtendrás 65 fps más a 1080p en configuraciones de gráficos “ultra”, dependiendo del juego. El Zephrus G14 alcanzó 81 fps en Far Cry 5, 66 fps en Total War: Warhammer II, 69 fps en Shadow of the Tomb Raider y 41 fps en Metro Exodus (con trazado de rayos). Si bajas los gráficos a “alto”, obtendrás un buen equilibrio entre calidad visual y rendimiento.

Photo : Joanna Nelius ( Gizmodo ) 1 / 4

Overwatch en ultra a 120 Hz promedió unos 77 fps. En alto, logró unos 110 fps, pero solo pude jugar dos partidas de 5 minutos antes de que el calor que entraba por el teclado se volviera incómodo y preocupante. Bajar la calidad de los gráficos no sirvió para reducir la temperatura, lo que me lleva a mi gran problema con este portátil.



Se calienta demasiado. Tuvimos un problema similar con el Gigabyte Arous 17G, pero a diferencia del Arous 17G, el G14 a veces se vuelve demasiado incómodo para mantener mis dedos en el teclado durante más de 10 minutos mientras juego. La CPU alcanza habitualmente temperaturas de hasta 100-105 grados Celsius, alcanzando a veces los 112 grados Celsius. (La temperatura máxima para este procesador es de 105 ºC, según AMD). La superficie del portátil alrededor del teclado puede alcanzar temperaturas de hasta 44 grados Celsius. Podría calentarse más que eso, pero esa es la temperatura máxima de mi termómetro.

Parte del problema podría ser el chasis de aleación de magnesio y aluminio del portátil. Ese material es ideal para hacer que los portátiles sean más livianas. Pero, si bien tiene una conductividad térmica baja, sigue siendo alta en comparación con muchos otros metales. Es por eso que algunos fabricantes de portátiles envuelven el chasis en plástico suave al tacto o fibra de carbono para ayudar a mantener la superficie fresca, como el XPS 13 de Dell.

Me preocupaba que algo pudiera estar mal con la unidad que recibí y contacté a Asus. La compañía me dijo que mis temperaturas parecían inusualmente altas, por lo que devolvimos la unidad para su evaluación. Sin embargo, Asus dijo que es normal que las CPU Ryzen 4000 se calienten. Además, Asus prefiere obtener un rendimiento adicional aunque eso signifique temperaturas 5 o 10 ºC más altas porque “es poco probable que la mayoría de los usuarios noten o se preocupen por las temperaturas de la CPU”. Y aunque lo hagan, el rendimiento sigue siendo más importante para ellos que la temperatura de los componentes.



Hay que tener en cuenta que no fui la única con problemas de temperatura. Mientras que algunas reviews vieron que la temperatura del chasis alcanzaba un máximo de 31 ºC durante el streaming de video, otras reviews registraron las mismas lecturas de temperatura o similares que yo mientras jugaba. Entonces, al menos por ahora, no puedes estar seguro de cuánto se sobrecalentará este portátil si lo compras.

Quería que me gustara este portátil, especialmente desde que AMD lanzó procesadores móviles competitivos. Pero la combinación de una CPU que funciona a altas temperaturas y un material que conduce el calor bastante bien lo convierte en un portátil gaming incómodo. En el mejor de los casos, es un ordenador de trabajo de $1450 para enviar correos electrónicos, edición ligera en Photoshop y streaming de películas y series. Se calienta demasiado para usarlo cómodamente para juegos. Asus está investigando, pero hasta que sepamos más, no puedo recomendar este producto con seguridad, sin importar lo rápido que sea el nuevo procesador móvil Ryzen 9 4900HS de AMD.



