the mandalorian

Filed to:

Filed to: the mandalorian

¿Quién está debajo de ese casco? Imagen : Lucasfilm / Disney.

Pedro Pascal es la estrella de The Mandalorian (bueno, aparte de Baby Yoda, por supuesto), pero aún así ha mostrado su rostro solo en dos ocasiones en todos los episodios de la serie hasta ahora. El actor ha desmentido los rumores de que esté molesto por ello.

Advertisement

Y es que desde hace meses se han escuchado rumores de que Pascal, a quien probablemente conoces de su participación en series como Juego de Tronos, Narcos o como el villano en la película Wonder Woman 1984, está molesto con la producción de The Mandalorian y ha amenazado con irse si no comienzan a mostrar su rostro más seguido.

Advertisement

En una entrevista con un programa de la BBC, Pascal desmintió estos rumores, asegurando que incluso disfruta de este estilo de contar una historia, que le da cierto misterio y otra personalidad al personaje.

“Eso no es cierto, en realidad. Esta es una forma maravillosa de contar la historia; siempre ha sido un credo para el personaje y el proceso colaborativo de la creación de la serie ha sido... digamos que siempre hemos estado de acuerdo en esto. Así que, sabes, lo único que quiero es que hagan la mejor serie posible como sea que crean conveniente”.

Advertisement

Los rumores siempre sonaron un poco tomados por los pelos, pero lo que es indudable es que el hecho de que Mando (o Din Djarin) no se quite el casco casi nunca le da una personalidad única al personaje, e incluso nos permite conectar con él de una forma distinta, sin necesidad de ver sus expresiones faciales o gestos. Sabemos que siente cariño por Baby Yoda (Grogu) y no hace falta que lo demuestre con sus ojos o rostro, ya lo ha hecho de otra forma un poco difícil de explicar, pero que se siente claramente.

Además, esto también le da mucho más valor a los momentos en los que Mando sí se quita el casco, le da una capa de complejidad extra a su desarrollo como personaje, como demostró en un reciente episodio, llamado “El creyente”.

Advertisement

Sin embargo, con suerte, veremos más del rostro de Pascal en la tercera temporada de The Mandalorian, que ya está confirmada. [BBC vía io9]