Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

Durante años, he considerado que el Razer Blade de 15 pulgadas es lo más parecido a un MacBook Pro para gamers. Por supuesto, no funciona con sistema operativo macOS, pero tampoco ningún otro ordenador que no sea de Apple, o al menos no legalmente. Al igual que un MacBook Pro, el Razer Blade 15” tiene un diseño minimalista y discreto, además de una excelente calidad de construcción, pero también viene con algunos extras para gaming, como iluminación RGB en cada tecla del teclado y una gran cantidad de puertos. Y ahora para 2020, el nuevo Razer Blade ofrece un rendimiento aún mejor gracias a una gama actualizada de CPU y GPU, opciones de enfriamiento más sofisticadas y una pantalla que alcanza hasta 300Hz. Por lo tanto, aunque no es barato, el Razer Blade es uno de los ordenadores portátiles o laptops para juegos mejor construidas y mejor equipadas que puedes obtener en este momento.



Advertisement

¿Pero cuán caro es realmente? Hablemos primero de las malas noticias: la edición base del Razer Blade 15 tiene un precio que comienza en 1.600 dólares con un CPU Intel Core i7 de décima generación, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB, GPU Nvidia GTX 1660 y una pantalla LCD de 15,6 pulgadas y 144 Hz. Pero si optas por la Razer Blade 15 Advanced, hablamos de un mínimo de 2.600 dólares. Por ejemplo, la unidad con la que contamos para review tiene un precio de 3.000 dólares e incluye características como una pantalla de 300Hz, GPU RTX 2080 Super Max-Q y algunas otras como un lector para tarjetas SD, mejor sistema de refrigeración y más.

No hay otra forma de ponerlo, esto es mucho dinero para un portátiles, pero en general si buscas algo de esta gama, el Blade 15 es una máquina para gaming y uso general extremadamente buena. Similar al MacBook Pro, el Blade 15 tiene un chasis de aluminio con líneas limpias y un touchpad de gran tamaño, además de muchos puertos. Todo se siente increíblemente resistente. Algunas secciones de los portátiles tienden a ser endebles y flexibles en dispositivos más económicos, pero cuando presionas secciones como el marco de su teclado, apenas lo notas en el Blade 15.

Advertisement

Al costado del portátil, Razer incluye suficientes puertos como para que nunca tengas que llevar un adaptador en la mochila. A la izquierda, hay dos puertos USB 3.2 Tipo A, un puerto USB 3.2 Tipo C y un conector para auriculares, mientras que a la derecha cuenta con HDMI, otro puerto USB 3.2 Tipo A, un puerto Thunderbolt 3 e incluso un lector de tarjetas SD de tamaño completo. Esto brinda mucha conectividad, y como alguien que pasa mucho tiempo transfiriendo datos entre mi cámara y mi PC, realmente aprecio que Razer incluyera un lector de tarjetas incorporado.

Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

Advertisement

En cuanto al teclado, me alegro que Razer no lo haya cambiado o modificado porque en realidad no necesitaba mejoras con respecto a la versión anterior. En el modelo más avanzado, el teclado cuenta con retroiluminación RGB completa para cada tecla, además, las teclas tienen un recorrido generoso y una sensación ligera de rebote.



Las verdaderas mejoras y actualizaciones vienen en su interior. Nuestra unidad para review cuenta con un CPU Intel Core i7-10875H, 16 GB de RAM, un SSD de 1TB y una GPU Nvidia 2080 Super Max-Q. Además de potencialmente intentar calzar un chip Core i9 aquí como lo hizo MSI con el GS66 Stealth, este hardware es esencialmente tan rápido como puedes hacer una PC para gaming delgada y liviana, y justo lo que vas a necesitar si quieres aprovechar al máximo esa pantalla de 300Hz.

Advertisement

En Shadow of the Tomb Raider en la configuración de gráficos más alta en 1920x1080, el Blade 15 Advanced entregó una velocidad de tasa de refresco promedio de 102 fps (fotogramas por segundo), que es superior a los 99 fps que obtuvimos de GS66 Stealth (98 fps), pero por debajo de las capacidades completas de la pantalla de 300Hz. Sucede algo similar en Far Cry 5 a 1920x1080 y configuraciones máximas, donde el Blade 15 alcanzó los 100 fps promedio, una vez más superando ligeramente al GS66 (96 FPS).

En esta galería encontrarás más fotos del Blade 15 y su diseño. Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. Photo : Sam Rutherford / Gizmodo. 1 / 6

Advertisement

Sin embargo, cuando juegas un juego menos exigente centrado en los eSports como Overwatch, donde contar con todos esos cuadros por segundo puede marcar la diferencia, el Blade 15 se destacó con nada menos que 275 fps a 1920x1080 en configuración alta. Y después de algunos ajustes menores de configuración, pude obtener unos 300 fps bastante estables, que es lo mejor si realmente estás tratando de obtener esa pequeña ventaja competitiva adicional.



En cuanto a la pantalla de 300Hz del Blade 15 en sí, presenta un recubrimiento mate para ayudar a reducir el brillo excesivo y los reflejos, mientras que una gama de colores que cubre el 100% del espectro sRGB se ve bastante bien, aunque definitivamente no ofrece los colores más vivos que obtendrías del panel OLED opcional de Razer. El único inconveniente de la pantalla del Blade 15 es su brillo máximo de 333 nits, lo cual está bien, pero es un poco menos de las 400 nits o más que me gustaría ver en un sistema tan caro.

Advertisement

Lo otro que me hizo dudar del Blade 15 es que incluso con el sistema especial de enfriamiento de la cámara de vapor que viene en el modelo avanzado, debido a la ubicación de sus ventiladores, la parte inferior del portátil aún puede ponerse un poco caliente cuando estás aprovechando al máximo su hardware. No hace falta decir que probablemente no deberías pasar una larga sesión de juego con un portátil apoyado en las piernas y la ingle. No diría que es algo doloroso, pero en realidad jugar en tu regazo tampoco es muy cómodo. Pero si realmente quieres jugar de este modo, quizás lo mejor es que disfrutes de un juego menos exigente o mas casual.

En lo que respecta a la duración de la batería, con un tiempo de 5 horas y 58 minutos en nuestra reproducción de video, el Blade Advanced funcionó bastante bien para un sistema tan potente. El GS66 terminó con un tiempo muy similar de 5:53 horas y, en comparación con las laptops para juegos de hace unos años a las que les costaba tener una autonomía de más de cuatro horas, es agradable ver que la duración de la batería en los portátiles para gaming va en la dirección correcta.

Advertisement

Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

El Blade 15 Advanced es exactamente el tipo de portátil con el que soñé cuando era más joven. Tiene una construcción hermosa, especificaciones asombrosas y además algunas características típicas para gaming, como la iluminación RGB y un logotipo verde neón, que lo hacen más divertido que algo más estándar, como el XPS 15. Pero hay que considerar ese precio. 3.000 dólares es más de lo que gasté construyendo mi PC de escritorio, que no es tan atractivo pero tiene un mejor rendimiento. Entonces, aunque no estoy seguro de gastar tanto en un portátil, incluso en uno tan buena com o el Blade 15 Advance, como dije antes, si tienes los medios, es una buena elección.



Advertisement

LÉE ME