Los CDC ha determinado que el acetato de vitamina E es la sustancia responsable por las enfermedades pulmonares relacionadas al vapeo. Foto : Robert F. Bukaty ( AP Photo )

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron el viernes que el acetato de vitamina E era la sustancia responsable por la enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo, conocida como EVALI.

El anuncio viene tras meses de investigación por los centros. Aunque los expertos habían sospechado durante meses que había muchas posibilidades de que el acetato de vitamina E era el causante de la enfermedad , no se había declarado como motivo oficial hasta ahora. En un nuevo estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, investigadores afirmaron que habían encontrado la sustancia en casi todas las muestras pulmonares de los nuevo pacientes diagnosticados con EVALI.

Hasta la fecha, ha habido 2.506 casos de EVALI en EE.UU. y 54 muertes. El acetato de vitamina E a menudo se encuentra en productos de cuidado de piel y es seguro para usar de forma tópica. No obstante, inhalar la sustancia puede causar problemas serios e irritar los pulmones.

EVALI puede causar una variedad de síntomas como tos, falta de aire, nauseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, fiebre o escalofríos. La enfermedad se puede desarrollar dentro de unos días o dentro de varias semanas.

De acuerdo con el estudio, los investigadores analizaron muestras pulmonares de 51 pacientes que habían sido diagnosticados con EVALI o que podrían tener EVALI. Se encontró el acetato de vitamina E en un 94% de las muestras.

Adicionalmente, la mayoría de los pacientes también dieron positivo por THC, otra sustancia que ha estado presente en la mayoría de casos de personas con EVALI analizados por investigadores. El acetato de vitamina E es uno de los aditivos que se utiliza en productos para vapear con THC.

Las muestras de las personas enfermas en el estudio se compararon con muestras de personas sin la enfermedad que usaban cigarrillos electrónicos con nicotina, personas que fumaban cigarrillos tradicionales o personas que no fumaban. Ninguna de las personas sin la enfermedad dieron positivo por el acetato de vitamina E.

Aunque los CDC ya han determinado que el acetato de vitamina E es la sustancia detrás de EVALI, es posible que otras sustancias también sean un peligro para las personas que usan cigarrillos electrónicos. A continuación, los investigadores se centrarán en averiguar cómo la sustancia puede causar el daño pulmonar que se ha presentado en los pacientes con EVALI.

[The Verge]