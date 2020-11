Filed to:

Corren tiempos oscuros . La gente necesita inspiración. La gente necesita un héroe. Ese héroe es el Youtuber de Corea del Sur Tasty Hoon, que esta semana se ha hecho viral por tratar de usar una fuente de chocolate fundido con queso fundido. El resto es historia... y GIFs...



Probablemente hayas visto ya el víde o. Un individuo pone en marcha una fuente de chocolate cargada con queso. Su intención., aparentemente, es usar la fuente con unas apetitosas piezas de pollo frito que tiene al lado.

El electrodoméstico comienza a girar... el queso sube... ¡ Ohh! Esto promete ser una de esas guarradas gastronómicas que tanto nos gustan... Y de repente...

Se abren las puertas del infierno y resulta que las calderas de Satán estaban llenas de queso fundido . La viscosidad del queso hace que se aferre al motor y arranca de cuajo la pieza por donde debería de fluir pacíficamente. La diabólica fondie, libre de su prisión, la emprende a latigazos grasientos con todo lo que tiene alrededor.



Honestamente, yo también lloraría o me hubiera dado a la fuga para nunca más volver a pisar ese lugar.

El pobre Tasty Hoon termina el vídeo aplicando aquello de que el que no se consuela es por que no quiere y aplica los trocitos de queso que la máquina no ha enviado volando sobre el pollo. En su cabeza era espectacular.

Lo gracioso de toda esta situación es que Tasty Hoon no es un humorista y su vídeo iba completamente en serio hasta que el queso decidió boicotear su show. Tasty Hoon es un Youtuber que lleva desde 2013 haciendo vídeos de mok- bang, un neologismo coreano que significa literalmente food broadcasting, o sea, retransmisión de comida . Esta categoría de clips, muy popular en Corea del Sur muestra a gente comiendo diferentes alimentos. En el caso de Hoon, el canal añade algo de ASMR a la ecuación.

El caso es que Tasty Hoon no se dejó amilanar por su fracaso y decidió hacer un segundo intento. Esta vez con una mezcla de queso fundido mucho más líquida.

La expresión de su cara indica que no las tenía todas consigo, pero finalmente...

¡Exito!

No envidio a la persona que tenga que limpiar esa fuente, pero bie n está lo que bien acaba. Tasty Hoon pudo terminar su vídeo y disfrutar de su pollo. Nosotros ya conocemos la verdadera hi storia detrás de ese gif viral tan gracioso, y encima sabemos que jamás hay que cargar una fuente de chocolate con queso demasiado denso. Abajo los dos vídeos de la peculiar aventura de este YouTuber. ¡ Buen provecho!