Disney recientemente anunció todos los proyectos que serán parte del futuro de Star Wars y de la Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, incluyendo muchas series y películas. En cuanto al MCU, ahora han confirmado que 6 series de Marvel llegarán en 2021 a Disney+.

Ya sabíamos que WandaVision llegaría en enero de 2021, al igual de que The Falcon and the Winter Soldier llegaría en el segundo trimestre del año. Sin embargo, ahora han confirmado sus planes para el universo Marvel en Disney+ de 2021, e incluye muchas más series de las que imaginamos.

E ste es el calendario de estrenos de Marvel en Disney+ para el 2021:

WandaVision se estrena el 15 de enero.

The Falcon and the Winter Soldier se estrena en el mes de marzo.

Loki se estrena el mes de mayo.

La serie animada What If...? se estrena en verano.

Hawkeye se estrena en otoño.

Ms. Marvel se estrena a finales de 2021.

Estas series producciones se suman a las tres películas de Marvel que, si todo sale bien, tienen estrenos pautados para 2021: Black Widow el 7 de mayo, Shan Chi and the Legends of the Ten Rings el 9 de julio y Eternals en noviembre. 2021 promete ser un gran año para los fans de Marvel, en especial tras un 2020 que se quedó sin estrenos de este universo.

Para más allá de 2021 quedan proyectos como Secret Invasion y las series de Moon Knight y de She-Hulk, entre otros.

La gran sorpresa del anuncio es que tanto Hawkeye como la serie de Ms. Marvel llegan el 2021, lo que significa que Disney+ estará protagonizado por el MCU este año. Por otro lado, Disney+ parece que estará enfocado en Star Wars en el año 2022, comenzando con The Book of Boba Fett que llega en diciembre de 2021. [vía Polygon]