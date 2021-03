Imagen : Marvel Studios

Una filtración de un conocido informante en Twitter ha revelado detalles importantes sobre la llegada de los X-Men al MCU, pero no es ni de lejos lo único que ha salido a la luz. El filtrador @mainmiddleman ha revelado detalles muy interesantes sobre la próxima película de Dr. Strange.



Nada de la información que se expone a continuación es oficial, pero en caso de que acierten podría ser un potencial spoiler. Avisado quedas.

Para empezar Ma inmiddleman ha explicado que la escena post-créditos de WandaVision en la que vemos a Wanda usando el Darkhold tiene lugar en Sokovia, y es una escena sacada tal cual de Dr. Strange and the Multiverse of Madness.



Según la filtración, Chiwetel Ejiofor regresará en el papel de Mordo y lo hará como villano secundario al servicio de cierta entidad de otra dimensión. No, no se trata de Mephisto, pero tampoco de Dormammu como hacía suponer la descripción del Darkhold, ni de Chthon. Mordo trabaja para uno de los antagponistas más emblemáticos de Dr. Strange: Nightmare (Pesadilla en español) , señor del reino de los sueños y uno de los señor es del miedo.

El rumor encaja con lo que dijo en su día el director Scott Derrickson, que reconoció que quería usar a Pesadilla como vil lano principal. Derrickson abandonó la dirección de la película de Dr. Strange en favor del mítico Sam Raimi, pero es posible que el villano siga siendo Nightmare.

Como dato curioso, pesadilla sale brevemente en un capítulo de la serie animada Ultimate Spider-Man y la voz del personaje la pone el mismísimo Mark Hamill, que también ha prestado su voz al Joker y que sería un añadido épico al MCU.

Mordo quiere el Darkhold para su maestro Pesadilla, y la película termina presentando a otros villanos interdimensionales. ¿ Quié n sabe? Quizá hasta presenten a Mephisto de una vez. La filtración revela que también vuelve Agatha Harkness, pero no Visión Blanco. El sintezoide favorito de todos no regresará hasta la serie Armor Wars. [vía Inverse]