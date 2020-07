Ilustración : Jim Cooke. Foto: Shutterstock.

Como mencionó en medio de una rabieta una mujer que dice ser antimascarillas en un video viral, sí, puedes sentir el olor de un pedo a pesar de que ha atravesado la tela de tus pantalones. El punto de esta mujer parece ser que la tela no puede bloquear el aire y, por lo tanto, las mascarillas no pueden bloquear las cosas que se transportan en el aire. Ella está equivocada, pero examinemos por qué.

Advertisement

El trabajo de una mascarilla de tela es bloquear las gotas que contienen el coronavirus. Funciona mejor para bloquear las gotas grandes que provienen de tu propia boca y nariz (para que no corras el riesgo de infectar a otros), pero también puede proporcionar cierta protección contra las gotas producidas por otras personas.

Advertisement

¿Cuán grandes son los agujeros en una mascarilla?

Los agujeros en una mascarillas no son necesariamente todos del mismo tamaño, y hay otros factores que afectan cuales tamaños de partículas pueden atravesar la mascarilla. (Por ejemplo, varias capas de tela protegerán mejor que una). Entonces, la pregunta más importante que se debe hacer, en lugar de cuán grandes son los agujeros en una mascarilla, es qué tan bien la mascarilla puede filtrar partículas de varios tamaños.

Advertisement

Un estudio reciente sobre mascarillas de tela realizó pruebas al respecto y descubrió que varias telas bloqueaban entre el 5% y el 80% de las partículas de menos de 300 nanómetros. Para partículas más grandes (es decir, con un tamaño superior a los 300 nanómetros), algunas telas funcionaron mejor que otras, bloqueando un rango de entre 5% y 95% de partículas.

Sin embargo, una vez que combina unas pocas capas de tela, las eficiencias de filtración aumentan considerablemente. Encontraron varias combinaciones que filtraron más del 80% de las partículas más pequeñas y más del 90% de las más grandes.

Advertisement

¿Cuán grande es un pedo?

El olor de un pedo es causado por sus moléculas que contienen azufre. El profesor de química Trevor Makal señala en Twitter que una partícula común o típica, conocida como metanthiol, tiene aproximadamente 0,4 nanómetros. Eso es muy, muy pequeño; básicamente sería equiparable a que un mosquito atraviese una valla de alambre.

Advertisement

Esto tiene como resultado que puedes sentir el olor de un pedo después de que pasa a través de los pantalones y la ropa interior. También puedes olerlo a través de una mascarilla.

¿Cuán grande es un virus?

Los virus vienen en diferentes tamaños, pero el coronavirus que causa COVID-19 se ha medido en 60 a 140 nanómetros, o entre 14.900% y 34.900% más grande que una molécula pequeña y maloliente como el metanthiol.

Advertisement

¿Qué pasa con las gotas que provienen de la respiración?

¡Ajá! Has estado prestando atención. El virus no necesariamente viaja solo; se expulsa de nuestras bocas y narices como parte de un rocío respiratorio. Estas gotitas son mucho más grandes que las otras cosas de las que hemos estado hablando, y a menudo se miden en micrómetros, pero haré la conversión a nanómetros para mantener los datos consistentes.

Advertisement

Las gotas de estornudos son de aproximadamente 100.000 nanómetros. Las gotas de la tos son más pequeñas, alrededor de 1.000 nanómetros. (Estos números los obtuve de este estudio de revisión llamado SARS-CoV-2 (COVID-19) por los números, el cual puede responder a muchas de tus preguntas numéricas sobre el coronavirus).

¿Y qué pasa en el caso de los aerosoles? Las definiciones de “aerosol” y “aerotransportado” son algo controvertidas, por lo que solo nos centraremos en las pequeñas gotas o rocíos que se consideran de menos de 5.000 nanómetros. Una buena mascarilla debería detener la mayoría de esos.

Advertisement

¿Qué más puede pasar a través de una mascarilla?

Aire. El oxígeno y el dióxido de carbono tienen menos de 1 nanómetro de ancho. No quedan atrapados en las gotas o rocío y pueden moverse libremente a través de la mascarilla mientras respiras. Una forma rápida de verificar esto es tomar en cuenta que el tamaño de una respiración promedio es de aproximadamente 500 mililitros, o aproximadamente el mismo volumen que una botella de agua. El espacio entre tu mascarilla y tu cara es mucho más pequeño que el volumen de una botella de agua. Por lo tanto, el aire que exhalas sale claramente de la mascarilla con cada respiración.

Advertisement

Parte del aire pasa por los poros de la mascarilla , pero si la máscara no está completamente ajustada sobre el rostro, parte del aire puede pasar por huecos a los lados de las mejillas, los lados de la nariz o debajo de la barbilla. Por eso es importante usar la mascarilla correctamente para garantizar que el material de la máscara filtre la mayor cantidad de aire posible.

Por último, si te estás preparando para discutir acerca de esto con alguien que dice que las mascarillas no funcionan, ten en cuenta que pueden argumentar que las mascarillas no pueden bloquear virus al mismo tiempo que argumentan que las mascarillas son dañinas porque bloquean el aire. Ambas cosas no pueden ser ciertos al mismo tiempo, por lo que es posible que desees pedirles que aclaren su posición (¿se filtra demasiado bien o no lo suficientemente bien?) antes de continuar.