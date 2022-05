Después de un fin de semana repleto de noticias y revelaciones en Star Wars Celebration, Disney+ lanzó silenciosamente el lunes por la mañana el primer tráiler de su adaptación con actores reales de la clásica película animada Pinocho. Si bien el mejor vistazo que hemos obtenido de la marioneta protagonista está en la imagen de arriba, podemos decir que Disney está decidida a hacer que esta adaptación dirigida por Robert Zemeckis se parezca lo más posible a la película de dibujos animados , para bien y para mal.

Me deleito con el título que declara que esta película es del mismo estudio que trajo la versión CGI de El rey león (la de 2019) que fue mal recibida por la crítica y considerada pasable por una audiencia familiar. Pero con actores reales en el set, Pinocho es una oportunidad para que Disney muestre su capacidad de fusionar animación y acción en vivo. Si bien eso podría conducir a un producto final más emocionante, poner al Tom Hanks del mundo real junto a las versiones CGI antropomorfizadas de Pepito Grillo y Honrado Juan no parece estar haciendo ningún favor a nadie . Más importante aún, la idea de tener que ver la escena en la que esos niños reales se convierten en burros híbridos generados por computadora, una escena que ya era completamente aterradora cuando se hizo en animación 2D, podría elevar esta versión de Pinocho a un territorio verdaderamente retorcido. Y no olvidemos que la adaptación en stop-motion del c uento popular de Guillermo del Toro también r eestrenará en diciembre de este año.

La película está protagonizada por Tom Hanks como Gepetto, Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho , Cynthia Erivo como el Hada Azul que da vida a la marioneta y Joseph Gordon-Levitt como la voz de Pepito Grillo .

Pinocho se estrenará en Disney+ en el D ía de Disney+: el 8 de septiembre.