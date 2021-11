A mediados del mes de octubre el actor William Shatner, conocido por haber dado vida al Capitán James Kirk en la mítica serie original de Star Trek y varias películas, se convirtió a sus 90 años de edad en la persona más longeva en haber viajado al espacio. El viaje fue a bordo de un cohete de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, y no pagó nada por la experiencia. Sin embargo, Bezos le ofreció a Tom Hanks viajar al espacio antes que a Shatner, pero Hanks sí tenía que pagar.

Así lo ha confirmado el actor ganador de dos premios Oscar, en una entrevista en el programa de televisión de Jimmy Kimmel. Hanks mencionó que Bezos le ofreció ser uno de los primeros en viajar al espacio a bordo de uno de sus cohetes, pero le pareció demasiado caro pagar 28 millones de dólares por un viaje de 12 minutos. Citando la entrevista:

– Jimmy Kimmel: ¿Es cierto que Jeff Bezos te ofreció ir al espacio antes que a William Shatner? – Tom Hanks: Sí, pero siempre y cuando pagara… y cuesta 28 millones de dólares o algo así, y mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos [el de Blue Origin], ¿cierto? […] No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso. – Kimmel: No, no lo harías. ¿Ni siquiera que fuera gratis lo harías? – Hanks: Bueno así lo haría para disfrutar esta experiencia y pretender que soy un multimillonario.

La experiencia de viajar al espacio es algo que, según el mismo Shatner, te cambia la vida y para el actor es la experiencia “más profunda que ha vivido”. Pero Bezos le ofreció el viaje a Shatner sin costo alguno, invitado por la compañía. H ace casi una década Richard Branson, propietario de Virgin Galactic, también le ofreció un viaje (futuro) a Shatner, por un costo de varios millones de dólares. Shatner rechazó la invitación de Branson en aquel entonces .

Al igual que otros turistas ya lo han hecho a bordo de cohetes Blue Origin, Hanks habría tenido que pagar. Y es com prensible que tenga un costo viajar al espacio (¿acaso todo no lo tiene?), sin embargo, es interesante que incluso uno de los actores más exitosos de Hollywood de las últimas tres décadas considera que es un gasto demasiado grande como para poder permitírselo. Para el resto de nosotros, los mortales que no ganan millones de dólares al año, es básicamente imposible. La experiencia está limitada a una cantidad mínima de personas. Con suerte, dentro de 3 o m á s generaciones ya no será tan prohibitivo.