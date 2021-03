Todo lo que debes saber antes de ver The Falcon and the Winter Soldier

Imagen : Marvel Studios / Disney+.

Apenas dos semanas después del final de WandaVision, la próxima historia del Universo Cinematográfico de Marvel está lista para ser contada. (Lo cual es bueno, considerando que esperamos más de un año entre las dos últimas entregas). Esa historia se llama The Falcon and the Winter Soldier, y la serie de seis episodios Disney+ se centrará en dos de los héroes más fascinantes y complejos de MCU.



Tener una breve pausa entre las series del MCU debería ser algo bueno. El problema es que es posible que no tengas tiempo para prepararte volviendo a ver muchas de las películas. Por tanto, vamos a hacer un repaso a la historia de Sam Wilson (también conocido como Falcon, interpretado por Anthony Mackie) y Bucky Barnes (también conocido como Winter Soldier, interpretado por Sebastian Stan), y así estarás listo para cualquier referencia o continuación de alguna historia que se haya cocinado en la última década.

A continuación, podrás leer lo que ha sucedido hasta ahora con todos los personajes principales (que conocemos) de The Falcon and the Winter Soldier. Esto te servirá de repaso para que puedas entenderlo todo cuando se estrene la serie en Disney+ el próximo viernes 19 de marzo.

Imagen : Marvel Studios / Disney+.

Sam Wilson / Falcon

Conocimos a Sam Wilson en Captain America: The Winter Soldier mientras corre por Washington DC continuamente siendo adelantado por el propio Capitán América, Steve Rogers (en la famosa escena de “a su izquierda”). Los dos se unen por sus experiencias de guerra compartidas cuando Steve visita la oficina donde Sam lleva a cabo reuniones para veteranos. Al confiar en él, Steve y Natasha (la Viuda Negra o Black Widow) terminan pidiendo la ayuda de Sam mientras huyen del grupo malvado HYDRA. Él les informa a los dos que, al ser exaviador de Pararescue, era parte de un proyecto militar secreto para probar y volar alas EXO-7 “Falcon” altamente avanzadas, y que puede usarlas para ayudar en la misión.

Después de que Falcon, como se le conoce, se une a los dos Vengadores para derrotar a HYDRA, se va con Steve para encontrar a Bucky Barnes, el amigo de la infancia de Steve que recientemente se reveló como el asesino conocido como el Soldado de Invierno. Aunque el Capitán América y su viejo amigo pelean en la película, Bucky desaparece al final. Entonces, mientras Steve y los Vengadores luchan contra Ultron en Sokovia, Falcon pasa ese tiempo siguiendo pistas para encontrar a Bucky. Una vez que los Vengadores logran derrotar a Ultron, Sam/Falcon se convierte en parte del equipo de superhéroes.

Poco tiempo después, tras un encontronazo con Ant-Man en la sede de los Vengadores en el norte del estado de Nueva York, Falcon se pone del lado de Steve Rogers sobre los Acuerdos de Sokovia, una ley destinada a controlar a los Vengadores. Está firmado en parte porque el público cree que el Soldado de Invierno llevó a cabo el ataque terrorista que mató al Rey T’Chaka de Wakanda. Sam y Steve rastrean al Soldado de Invierno y se dan cuenta de que no fue la persona que mató al Rey; en cambio, era un nuevo villano llamado Zemo, que tiene un plan para desbloquear más súper soldados como Bucky y destrozar a los Vengadores. Antes de que puedan detener a Zemo, Falcon se une a Steve, el Soldado de Invierno y otros para luchar contra otros Vengadores que están a favor de los Acuerdos, lo que resulta en un punto muerto. Durante la batalla, Falcon y el Soldado de Invierno terminan peleando uno junto al otro contra el recién llegado Spider-Man.

Después de la derrota de Zemo, Falcon se ve obligado a esconderse con el Capitán América porque están operando fuera de los Acuerdos de Sokovia. Reaparecen cuando se descubre que Thanos está buscando las piedras del infinito. Tras una batalla, su compañero Vengador, Vision, resulta gravemente herido y Falcon se une al Capi para llevarlo al único lugar donde se puede salvar, Wakanda. Ahí es donde se reúnen con Bucky y luchan contra el enorme ejército de Thanos. Sin embargo, una vez que Thanos obtiene la última piedra, mata a la mitad de la humanidad, incluyendo a Sam y a Bucky. Afortunadamente, los Vengadores adquieren las piedras varios años después y hacen que todos vuelvan a existir. Falcon es el primero en revelar su regreso durante una batalla épica, y le dice a Steve que está “a su izquierda”. Thanos también es derrotado, pero el compromiso resulta en la muerte de Tony Stark. En el funeral de Stark, Falcon está con Bucky.

Vemos por última vez a Falcon pasando el rato con Bucky y el Capitán América mientras hasta que el Capi viaja en el tiempo para devolver las piedras del infinito a sus líneas de tiempo o ubicaciones adecuadas. Sin embargo, el Capi no regresa al momento en que se fue. En cambio, se queda en el pasado para vivir una vida larga y feliz. Regresa poco después del momento de su partida, ahora siendo un anciano, y Falcon dice que está realmente feliz de saber que Steve está feliz. El problema es que Sam dice que está triste por tener que vivir en un mundo sin el Capitán América. Es entonces cuando el viejo Capi le pide a Sam que pruebe su escudo y Sam mira a Bucky asumiendo que él habría sido la persona adecuada para el trabajo. En cambio, Bucky le indica con la mirada que siga adelante y tome el escudo. Falcon agradece a Steve y dice que hará su mayor esfuerzo.

Imagen : Marvel Studios / Disney+.

Bucky Barnes / El Soldado de Invierno

James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky, creció en Brooklyn, Nueva York en las décadas de 1920 y 1930, y los fanáticos del MCU lo conocieron por primera vez en la película Captain America: The First Avenger del 2011. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial lo vio a él y a su mejor amigo Steve Rogers alistarse. Si bien Steve es inicialmente demasiado pequeño y débil para ser aceptado, Bucky no lo es, y su unidad desaparece en acción en algún lugar detrás de las líneas enemigas. Finalmente, él y todos los que están con él son salvados por nada menos que Steve, ahora mejorado con un suero de supersoldado experimental y operando como el Capitán América.

Bucky se une a Steve y varios otros soldados en un grupo de fuerzas especiales conocido como Howling Commandos, apoyando los esfuerzos del Capitán América contra la división científica renegada de los nazis, llamada HYDRA. Sin embargo, durante una redada en un tren de HYDRA, Bucky se cae en un paso elevado y es declarado desaparecido, presuntamente muerto. Steve y sus amigos lo lloran, pero luego nos enteramos de que los operativos de HYDRA, principalmente el Dr. Arnim Zola, “rescataron” a Bucky y lo sometieron a experimentación y lavado de cerebro, y le dieron un brazo metálico para convertirlo en un soldado a la par del Capitán América. Manteniéndolo en criostasis en Siberia hasta que sea necesario para las misiones, Bucky se convierte en un infame operativo de los villanos conocido como el Soldado de Invierno.

En los tiempos modernos, el Soldado de Invierno finalmente se revela al Capitán América como su viejo amigo mientras HYDRA intenta apoderarse de SHIELD desde adentro. El Capitán América, Falcon y otros derrotan a HYDRA, y después de una batalla entre el Capi y el Soldado de Invierno, este último recuerda partes de su verdadera identidad. Derrotado a golpes por Steve, Bucky se esconde, confundido sobre quién es él y su amistad con Steve.

Algún tiempo después, tras ser incriminado por un villano llamado Zemo por la muerte del Rey T’Chaka, Bucky es perseguido no solo por el Capitán América y Falcon, sino también por el hijo de T’Chaka, T’Challa (también conocido como Black Panther). El Capi y Black Panther terminan peleando entre sí mientras intentan proteger y capturar a Bucky respectivamente, pero finalmente todos son arrestados. Bajo custodia, Zemo usa viejas palabras de código para reactivar la programación HYDRA de Bucky, pero una vez más, el Capitán América lo salva y ambos, junto con Falcon, van a detener a Zemo. Sin embargo, antes de que realmente lo encuentren, Bucky se une al Capi, Falcon y otros para luchar contra el equipo de Vengadores de Iron Man, lo que resulta en el Soldado de Invierno y Falcon peleando juntos por primera vez.

Durante la búsqueda de Zemo, se revela que en 1991, el Soldado del Invierno, todavía con el cerebro lavado, mató a los padres de Tony Stark. La revelación enloquece a Tony, lo que lleva a una confrontación entre él, Steve y Bucky. Los tres quedan heridos por la pelea, pero Bucky más que el resto. Steve envía en secreto a su mejor amigo a ver a Black Panther en Wakanda, donde se le da tiempo para recuperarse (además de que adquiere un nuevo brazo mecánico, hecho de vibranio). Bucky permanece en el país hasta que llega un equipo de Vengadores con Vision herido, y el villano Thanos los sigue. Allí, lucha junto a Falcon, Capitán América, Black Widow e incluso, poco después, junto a Rocket Raccoon, Groot y otros contra el ejército de Thanos.

Desafortunadamente, cuando Thanos obtiene todas las piedras del infinito y chasquea los dedos, el Soldado de Invierno es el primero en desaparecer, justo frente a su mejor amigo, el Capitán América. Bucky regresa una vez que los Vengadores vuelven a adquirir las piedras del infinito y derrotan a Thanos en Endgame. La última vez que vimos a Bucky en el mismo lugar que Sam, fue testigo de cómo el Capitán América retrocedió en el tiempo para devolver las piedras, pero regresó como un anciano.

Imagen : Marvel Studios / Disney+.

Sharon Carter

Sharon Carter aparece por primera vez en Captain America: The Winter Soldier, actuando como la vecina de Steve Rogers durante su trabajo moderno con SHIELD. Sin embargo, una vez que HYDRA comienza a hacerse cargo, se revela como miembro de SHIELD contratada por Nick Fury para cuidarlo. Sharon lucha junto a Steve y su equipo para derrotar a HYDRA; más tarde, se une a la CIA y ayuda a Steve a localizar a Bucky después de su supuesto asesinato del rey T’Chaka. También se reveló que la tía abuela de Sharon era Peggy Carter, el amor de Steve de la Segunda Guerra Mundial con quien finalmente se quedó atrás en el tiempo. La última vez que vemos a Sharon, ella y Steve se besan, revelando sus sentimientos el uno por el otro. Incómodo, dadas las eventuales travesuras del viaje en el tiempo que hace Steve.

Imagen : Marvel Studios / Disney+.

Zemo

Un soldado de Sokovia que perdió a su padre, esposa e hijo después de la batalla de los Vengadores con un robot malvado en Avengers: Age of Ultron. Zemo aparece por primera vez buscando vengarse en Captain America: Civil War. Sabe que no puede derrotar a los Vengadores por su cuenta, por lo que trama un plan muy elaborado que incluye desbloquear la programación del Soldado de Invierno con palabras en clave. También sabe que revelarle a Tony Stark que sus padres fueron asesinados por Bucky Barnes probablemente destrozará a los Vengadores.

Y efectivamente, la revelación destroza al heroico equipo desde adentro. Sin embargo, tras su éxito, Zemo intenta quitarse la vida, solo para ser detenido por Black Panther para que pueda ser arrestado y juzgado por su participación en el atentado que mató al padre de T’Challa. Actualmente está en cautiverio por el agente de la CIA Everett Ross.

Aunque comenzaron como enemigos, Sam y Bucky ahora son amigos (al menos en gran parte), debido a su profunda confianza y amistad con Steve Rogers. Steve, que todavía está vivo, aunque muy viejo, en esta línea de tiempo le ha pasado el manto del Capitán América a Sam, quien no tiene superpoderes pero usa su tecnología como Falcon para ser un héroe. La agente Sharon Carter todavía trabaja para la CIA, y Zemo todavía está en cautiverio de la CIA. ¿Qué les depara? Lo averiguaremos en Disney+.