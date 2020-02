Tráiler de Candyman: el clásico de terror regresa de la mano del director de Get Out

Filed to:

Imagen : Universal Pictures.

La saga Candyman se convirtió en un clásico reciente del terror, desde su debut en el año 1992. Ahora, tras una trilogía de películas que finalizó hace 21 años, es el turno de una nueva versión de esta historia de terror, y esta vez estará bajo la responsabilidad de Jordan Peele.



El regreso de Candyman es una especie de secuela espiritual de la película original de 1992, de nuevo centrándose en la misma región de Chicago, Estados Unidos, que el primer film. Peele, director de películas de terror modernas y con mensajes críticos acerca de la sociedad y el racismo como Get Out y Us, esta vez es el encargado de producir y escribir el guión de la nueva Candyman. De la dirección estará a cargo Nia DaCosta.

La película está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II (a quien recientemente vimos en Aquaman y la serie de Watchmen), cuyo personaje parece estar obsesionado con la leyenda urbana del Candyman, aunque conociendo las obras de Peele, el film promete ser una mezcla de terror con crítica a los problemas sociales modernos, en especial en una franquicia que de por sí ya lo hizo en su primera película.

Candyman se estrena el 12 de junio.