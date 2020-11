Un avión chocó contra un oso al aterrizar en Alaska

Filed to:

Foto : Ted S. Warren ( AP )

Durante décadas, la gente se ha preguntado quién ganaría en una batalla de un avión contra un oso. Recientemente obtuvimos una respuesta a esta incógnita, pero podría romperte el corazón.



El sábado 14 de noviembre por la noche, un Boeing 737-700 golpeó a un oso pardo en la pista del aeropuerto de Yakutat en el este de Alaska, según informa Anchorage Daily News. Según el medio local, los equipos de tierra siguieron los procedimientos adecuados para verificar la pista antes de que aterrizara un vuelo de Alaska Airlines. Pero en el último minuto, los pilotos vieron a dos osos cruzarse en el camino del avión. Alaska Airlines dijo que el piloto “sintió un impacto” y más tarde se descubrió que una osa parda yacía muerta a unos 6 metros del centro de la pista.

Alaska Airlines no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de los medios y no está claro cuántos pasajeros había a bordo del avión. Según reportes, no hubo heridos y los pasajeros que se dirigían a otros destinos pudieron obtener asientos en otros vuelos sin inconvenientes ni retrasos.

Aunque es un alivio que todos a bordo estuvieran bien, los testigos dijeron que parecía que un cachorro de oso se había quedado huérfano. Sam Dapcevich, un oficial de información pública del Departamento de Transporte del estado de Alaska, dijo a los reporteros que el cachorro fue descubierto en el costado de la carrera, se cree que tenía unos dos años y estaba ileso.

El vuelo 66 de Alaska Airlines golpeó y mató a una osa mientras aterrizaba aquí en Yakutat anoche. Nadie en el avión resultó herido y su cachorro sobrevivió. Amigosa bordo del avión dijeron que definitivamente sintieron un “golpe”. El avión permanece en la pista de Yakutat.

Según los informes, el daño al avión solo ocurrió en la cubierta del motor izquierda y un portavoz de la aerolínea le dijo al Anchorage Daily News que la reparación tomaría unos días.

Dapcevich dijo al medio que los miembros de la tripulación en el aeropuerto se someten a un entrenamiento anual sobre peligros para la vida silvestre, y si bien las colisiones con varias especies animales han ocurrido esporádicamente en el pasado, cree que esta es la primera instancia en la que un avión choca contra un oso.