Una mujer sobrevive a un disparo gracias a sus implantes de mama

Foto : McEvenue, et al

Los implantes de silicona de una mujer desviaron una bala que podría haber sido letal , evitando que llegara a su corazón, según los médicos . Sorprendentemente, esta no es la primera vez que un caso así aparece en la literatura médica.



La milagrosa desviación de bala se detalló a principios de mes en un informe médico publicado en la revista Plastic Surgery Case Studies por médicos de Canadá.

Según el informe, la mujer de 30 años estaba caminando por una calle de Toronto en 2018 cuando, de repente, sintió “calor y dolor en el pecho izquierdo”. Al mirar hacia abajo, vio sangre saliendo de su cuerpo y fue llevada a una sala de urgencias local. Tenía una evidente herida de bala sobre su pezón izquierdo, y fue transferida a un centro de traumatología.

Un examen más detallado reveló que la bala había terminado en la pared inferior derecha de su pecho , debajo de su seno. Pero por lo demás estaba bien. Los médicos le quitaron los dos implantes mamarios y vieron que la bala había viajado claramente a través del implante del lado izquierdo, lo que la desvió hacia el implante derecho con suficiente fuerza como para darle la vuelta . La bala viajó luego a través del tejido mamario antes de quedar incrustada en su pecho derecho.

Foto : McEvenue, et al ( CC BY NC 4.0 )

Teniendo en cuenta que el implante izquierdo estaba encima del corazón de la mujer , es probable que la desviación le salvara la vida. No sufrió nada más grave que una costilla derecha fracturada y la pérdida de sus implantes mamarios. Después de que le quitara n los implantes y la bala, le limpiaron la herida y le administraron antibióticos como medida de precaución. Luego, se recuperó perfectamente , dijo el autor principal del informe, el cirujano plástico Giancarlo McEvenue, a Gizmodo .



McEvenue y sus colegas decidieron buscar casos similares en la literatura médica. Encontraron otros cuatro casos en los que el implante mamario de una mujer se había interpuesto en el camino de una bala, con al menos dos casos en los que el implante probablemente había salvado la vida del paciente . En esos casos, el implante de silicona pareció ralentizar la bala lo suficiente como para que no resultara fatal. Los científicos también han probado en el laboratorio cuán efectivos podrían ser los implantes para detener las balas, encontrando pruebas de que definitivamente podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte en las circunstancias correctas.

Pero hasta donde McEvenue sabe, el suyo es el primer caso en el que se demostró que el implante desvió la bala hacia un lugar relativamente seguro .

Debido a l riesgo de infección , aconsejaron a la mujer que no se colocara nuevos implantes durante al menos seis meses, pero señalaron que no debería haber ningún riesgo después de ese tiempo, dijo McEvenue. La mujer desapareció durante el seguimiento del caso, por lo que McEvenue no tiene idea de si alguna vez los reemplazó. El misterio de dónde vino la bala sigue sin resolverse. Ni el arma ni la persona que le disparó fueron encontrados por la policía, según el informe médico .