We may earn a commission from links on this page.

Para su adaptación de The Last of Us, HBO ha confiado en el éxito que la franquicia de aventuras con zombis de Naughty Dog ha acumulado con sus dos juegos, una expansión y un puñado de cómics. Una serie sobre la franquicia siempre iba a llamar la atención, pero poner a Pedro Pascal en el papel principal como Joel y contratar a Craig Mazin de Chernobyl como showrunner le ha dado un aire de mayor prestigio del que habría obtenido solo por ser una serie de HBO y estar basada en una de las principales franquicias de PlayStation.

The Last of Us | Official Trailer | HBO Max

Al igual que el juego original de 2013, la serie The Last of Us es un viaje por carretera posapocalíptico con Ellie de Joel y Bella Ramsey cruzando el país hacia una zona segura donde Ellie puede contribuir a la cura de una enfermedad mortal que ha convertido a gran parte del mundo en zombis monstruosos. Pero la serie no será solo una adaptación directa; planea incorporar nuevos personajes, interpretados por actores como Graham Greene y la actriz del juego de Ellie, Ashley Johnson, mejorando también los ya establecidos, como el Bill de Nick Offerman. T ambién planea entretejer algo sobre el pasado de Ellie que se exploró en el DLC Left Behind del primer juego, presentando de manera prominente a su amiga Riley (Storm Reid).

Dejando a un lado la cursilería de usar una versión oscura de “Take on Me”, el tráiler más reciente de The Last of Us parece todo lo apasionante y fascinante que las series de HBO suelen parecer en sus tráileres. Lo que será más interesante es ver si agrega algo a la franquicia de Naughty Dog más allá de apaciguar los sueños cinematográficos del director de los juegos, Neil Druckmann.

También protagonizada por Anna Torv, Gabriel Luna y Nico Parker, The Last of Us llega a HBO el 15 de enero.